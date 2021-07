Elem: "Los primeros amores fueron en verano y eso nunca se olvida, me dieron muchos disgustos"

La compositora, cantante y pianista Laura Cebrián, Elem (Zaragoza, 1993), publicaba el pasado mayo su segundo álbum: 'Si tú supieras'. La presentación oficial, con toda la banda, será el próximo 30 de septiembre, en el Teatro de las Esquinas.

1. ¿Cómo es su verano tras la pandemia? ¿Tiene muchos viajes aplazados?

Mi verano, por suerte y, sobre todo, por todos los profesionales del sector de la música que están trabajando muy duro, se presenta con varios conciertos y, en mi tiempo libre, con escapadas a la playa y a la montaña. En agosto, me iré con mis amigas a Tarifa, como es tradición para nosotras, a sentir la alegría del sur. Tengo aplazados dos viajes que, por la pandemia, no he podido hacer: Berlín, en fin de año, y Nueva York. Me encanta viajar y espero poder hacerlos pronto.

2. ¿Qué significa el verano para usted?

Haciendo un esfuerzo para imaginar que pronto volverán los veranos sin pandemia, para mí, el verano siembre ha sido sinónimo de alegría. Es la temporada en la que suele haber más conciertos, viajes, sol, ambiente festivo, más improvisación... Un tiempo para vivir experiencias y salir de la rutina.

3. ¿Dónde veranea? ¿Es de playa, de montaña, de ciudad o de pueblo?

Depende del año pero, en general, de playa y de montaña. Pero, por encima de todo, lo más importante es descubrir sitios nuevos y crear recuerdos únicos. Donde nunca me importa repetir destino es en el Pirineo aragonés.

4. ¿Cuál es el vínculo de la música y el verano para usted, cuál es su experiencia?

En mi caso, verano y música se han convertido en trabajo. Lo bueno es que me apasiona lo que hago, pero hay momentos de nervios, tensión, responsabilidad, incertidumbre… El verano y la música son un conjunto de sentimientos encontrados para mí.

5. ¿Cuál ha sido el viaje de verano de su vida?

El viaje de mi vida fue en el verano de 2019, a Islandia, con mi hermana. Una experiencia increíble disfrutando de la naturaleza. Me quedé con ganas de volver.

Laura Cebrián, en Islandia, en el verano de 2019. Archivo Elem.

6. El verano está asociado a la infancia y a la adolescencia. Ritos de paso, relaciones, amores. ¿Hay algo especial para recordar?

Mis veranos en la infancia me llevan a Salou con mi familia, en el apartamento de mis abuelos, con mis primos, y los recuerdo con mucho cariño y nostalgia. Da la casualidad que los primeros amores de adolescente fueron en verano, y eso nunca se olvida, porque me dieron muchos disgustos.

7. ¿Qué lugar ocupa el verano en sus canciones y en sus fantasías?

Ocupa mi lado más folk y flamenco. De hecho, a finales de este mes de julio, estrenaré una nueva canción, una rumba, que compuse en Cádiz y que se llama ‘Ellas', porque está dedicada a mis amigas.

8. ¿Qué tipo de lecturas u otras actividades realiza estos días? ¿Hay un libro que encarne para ti el espíritu del verano?

En verano es cuando más leo. Me compro un libro para leer en la playa que sea ligero y 'de no pensar', y mi libro 'tocho', para después de cenar y quedarme dormida relajada con el airecillo que entra por la ventana. En verano también me gusta ir a conciertos al aire libre, pasar tiempo con mis amigas y comer mucho helado.

9. ¿Qué película o películas están asociadas a un verano inolvidable?

Me apetece ver comedias, pero no recuerdo ninguna que asocie directamente a esta época. Así como en Navidad te podría decir muchas, con el verano no me pasa.

10. ¿Cuáles serían los discos y las canciones del verano para ti?

De adolescente, recuerdo escuchar varios veranos en mi discman, sin parar, el disco de Céline Dion, ‘A New Day Has Come’. Y, actualmente, rumbitas, canciones en las que abunden guitarras españolas, en definitiva. Si tengo que elegir una canción que me traiga muy buenos recuerdos, sería ‘No estamos locos’, de Ketama. No me siento muy identificada con la música que se escucha ahora masivamente dentro de las ‘canciones del verano’.

Laura con su hermana pequeña, en Salou en 2001. Archivo Elem.

11. ¿Cuál es el gran personaje de esta época del año?

El helado de pecán.

12. ¿Internet y los móviles han hecho mejores las vacaciones? ¿Las han cambiado de alguna manera?

Mejores, no sé si es la palabra. Yo diría más cómodas, ya que tienes acceso a buscar lo que necesites en cualquier momento, estar comunicado, a encontrar tu destino con un mapa que te va diciendo por dónde tienes que ir... Por lo demás, no deberían ocupar más de nuestro tiempo. Tenemos por delante muchos mundos por descubrir, especialmente en verano, cuando tenemos más tiempo libre, y estar pegada al móvil no me parece la mejor opción.

13. ¿Cuáles serían los conciertos de su vida?

La respuesta va a sonar muy típica, pero la verdad es que los conciertos de mi vida son todos, porque en cada uno de ellos aprendo cosas nuevas, crezco y tengo experiencias de todo tipo. Cantar en directo delante de personas que han decidido emplear su tiempo y comprar una entrada para escuchar tu música es un privilegio que solo se puede sentir si lo vives. Me encantaría que cada vez hubiese más gente que le interese escuchar mi música en distintos lugares.

14. ¿Cuál es la más extraña o sorprendente anécdota veraniega vinculada a su profesión?

Se me ocurre una, el verano pasado, cuando me llamaron para cantar en un pueblo. El concierto acabó siendo dentro de la iglesia, para controlar los accesos y el aforo por el Covid, justo después de la misa, y la situación fue muy diferente a lo que estoy acostumbrada. Además, el sacerdote me pidió que cantara durante la misa, algo que, lógicamente, no estaba previsto. Como insistió mucho y era muy entrañable, interpreté el ‘Hallelujah’ de Leonard Cohen que, por otro lado, es una canción maravillosa. No estoy muy acostumbrada a esas situaciones ni a ese público, pero tengo que decir que también disfruté y que fueron muy amables conmigo.

15. ¿Cómo sería su verano ideal?

En el mundo de los sueños, un verano en el que sea totalmente dueña de mi tiempo y pueda elegir varios destinos para viajar, y conciertos en los que dar a conocer mis canciones.