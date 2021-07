Chucho Valdés: "Desde los tres años ningún día he dejado de tocar el piano"

¿Tiene hambre de escenario tras el parón provocado por el coronavirus?

He estado demasiado tiempo lejos de los escenarios. Jamás había estado tantos meses sin hacer conciertos. Pero ya ha llegado el momento de recuperar el terreno de siempre. En el Castillo de Aínsa será una buena oportunidad.

¿Cómo ha gestionado estos meses tan duros?

He estado triste porque no pensaba que íbamos a estar tanto tiempo parados, en esta situación sin tener contacto con el público. Hice algunas cosas ‘online’, pero sinceramente no es lo mismo. Por eso estoy tan ansioso de retomar esa bonita costumbre de hacer conciertos. Estoy muy feliz y dispuesto a tocar de lo mejor.

¿Cómo está viviendo los conciertos con el público distanciado y con mascarilla?

Si lo comparamos con la etapa anterior, en la que no había nada, súperbien. El público está respondiendo fantásticamente y me transmiten que lo están pasando muy bien con la música cubana. Eso es lo que hace falta, recuperar la alegría por lo que nos ha pasado. Por fortuna, ya se va abriendo la luz en el camino.

En Aínsa comparece con su cuarteto.

Efectivamente. Hemos hecho una selección de nuestros mejores temas y también haré algún estreno. Si algo les puedo garantizar, es que vamos a pasarlo bien. Haremos un paseo por los momentos musicales y de exploración más importantes en todas estas décadas en la música. Va a ser un concierto muy lindo.

¿Estaba usted predestinado a ser músico al ser hijo de Bebo Valdés?

De niño ya tocaba el piano. Yo no tenía uso de razón y ya escuchaba la música de mi papá, el gran Bebo. Con tres años ya comencé a tocar el piano, buscando melodías e iniciando una carrera musical que nunca ha terminado.

¿Qué le aporta la música?

Para mí la música es la banda sonora de la vida. Todas las cosas que vivimos, desde la tristeza al amor, se reflejan en la música. Y eso es pura magia.

Le ha permitido conocer todo el planeta.

La música me ha permitido viajar por todo el mundo y que en todos los sitios me recibieran con mucho cariño… y con muy buenas críticas, lo cual también es muy importante. No puedo estar más satisfecho.

Su padre tuvo una prolífica y longeva carrera. Usted sigue ese camino a los 79 años.

La vida de mi padre estuvo pegada de principio a fin a la música y yo voy recorriendo su mismo camino. Estoy muy orgulloso de ser hijo y alumno de un músico tan grande como él.

¿Cuál fue la principal enseñanza que aprendió de él?

La disciplina, en todos los sentidos de la vida, el trabajo y el respeto. Con esas tres cosas puedes llegar muy lejos, donde quieras.

Se habla de mucho de su padre pero su madre, Pilar Rodríguez, también fue muy importante.

Mi mamá era cantante y profesora de piano. Siempre estuvo al pie del cañón, procurando que yo estudiara y que no me despistara en la escuela.

Además de su faceta interpretativa, también se ha significado por su querencia por la enseñanza.

Me encanta tocar en público, pero también enseñar lo que me enseñaron. De hecho, hemos abierto una academia ‘online’ con muchos alumnos inscritos. Es importante compartir los conocimientos y contarles a las nuevas generaciones cuál es el camino que uno ha seguido y ayudarles a su desarrollo cultural. A los niños les digo lo mismo que me dijo mi padre: mucha disciplina, mucha seriedad y mucha constancia. En la música no puedes pararte.

Desde los 3 años, ¿ha habido algún día en el que no haya puesto las manos en el piano?

No. Ningún día he dejado de tocar el piano. Es una parte normal de mi vida, como bañarme o desayunar.