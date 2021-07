Imanol Sánchez vuelve a los ruedos tras el parón por la pandemia

Tras un año de pandemia en la que los festejos taurinos han sido residuales, el diestro aragonés Imanol Sánchez volverá a los ruedos el próximo 14 de agosto en Tudela (Navarra).

Así lo ha anunciado oficialmente el Ayuntamiento de Tudela, quien dentro de su verano cultural y todas actividades programadas ha incluido las corridas de toros que oferta en julio y agosto la empresa Toros y Eventos Navarros S.L.

A pesar de no hacer el pasillo en 2020, Sánchez no ha estado alejado del toro, pues han sido muchos los tentaderos donde ha participado para no dejar de lado su preparación. El torero de Pedrola volverá a los ruedos en un cartel donde se lidiarán toros del Marqués de Quitanar junto a los matadores Uceda Leal y Juan Del Álamo, dos toreros que ostentan a sus espaldas entre otras condecoraciones, puertas grandes en Las Ventas de Madrid.

Tudela fue la ciudad que vio nacer a Imanol Sánchez como torero. "Me ilusiona por fin torear en Tudela como matador de toros, en su escuela comencé mi sueño de querer ser torero y el condicionante emocional es muy bonito. Estoy ilusionado después de un año duro que nos ha cambiado la vida y la situación profesional", declara el propio torero, quien asegura que no va a ser la única corrida que toree en la temporada, con la mirada puesta en Zaragoza para El Pilar del presente año, ante rumores de confeccionar una posible feria taurina.