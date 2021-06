40 aniversario de Mecano: primer artículo en HERALDO, cuando tocaban en colegios mayores y su padre les rompía los discos

La primera entrada en la hemeroteca de HERALDO donde la palabra Mecano no remite a un juego de construcción o a clases de mecanografía, sino a un grupo musical, está un artículo fechado el 14 de noviembre de 1981. Con el título de 'Mecano: pop elegante', encabeza como noticia más importante unas páginas especiales que entonces se dedicaban a la actualidad discográfica y que firmaban al alimón dos expertos periodistas musicales que hoy siguen colaborando con este periódico: Matías Uribe y Gonzalo de la Figuera.

El artículo comenzaba así:

"Hay expectación por comprobar todo lo que puede dar de sí un grupo como Mecano en un LP que ya está prácticamente acabado, pero que todavía no va a publicarse porque su compañía discográfica estima más oportuno editar un nievo single que dé fiable continuidad a 'Hoy no me puedo levantar'. Hay también expectación (tal vez más que por el LP) por ver de una vez en directo a Mecano, grupo madrileño que, a excepción de un breve aparición en el concurso convocado por un colegio mayor, todavía no se ha estrenado en directo".

Y seguía:

"Nacho Cano (19 años, estudiante de COU), José María Cano (22, Económicas) y Ana Torroja (21, económicas) preparan con precisión suiza su primer concierto en directo y están preocupados por él. "La gente anda siempre preguntándonos por el disco; todos esperan, pero se va a terminar esta expectación el ismo día que hagamos nuesto primer concierto. Lo estamos cuidadno al máximo y estamos convencidos, aunque sea inmodestia, de que vamos a sonar mil veces mejor que todos los grupos de Madrid".

Más adelante, el artículo cuenta la no siempre buena relación de los Cano con su padre entonces:

"A quien no le interesaba en absoluto (más bien le molestaba) lo que estaban haciendo Nacho y José María era a su padre, que en otro tiempo les puso un profesor de guitarra flamenca y con el que después mantendrían serias disputas "Llegaba incluso a rompernos los discos".