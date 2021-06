El cantaor de la Magdalena Manuel Tejuela y su huella imborrable, en un documental

Manuel Tejuela (León, 1937 - Zaragoza, 2019) es historia, leyenda del flamenco nacional y su memoria y su arte siguen vivos en su familia, en sus amigos y perdura en una ciudad, Zaragoza, a la que llegó en los años 80 para ser eterno. Dejó tal impronta en la capital aragonesa que el cantaor, el maestro y el amigo se convirtió en figura clave y referente de la música en la capital aragonesa. Hoy, el Festival de Flamenco de Zaragoza cierra su octava edición con un homenaje a Manuel Tejuela (18.30, en el Centro Cívico Delicias) que supondrá un reencuentro para los alumnos, amigos, admiradores y su familia. En esta cita se proyectará el documental ‘Al compás de tus huellas’, un proyecto audiovisual que recorre la vida Manuel Tejuela y que ha sido realizado por Helena Fajó y Carlos Soriano, de Demba Producciones.

Este trabajo comenzó a grabarse en agosto de 2019, con el propio Manuel Tejuela, y continuó entre enero y mayo de 2020 con entrevistas en Zaragoza y en Madrid a personas muy vinculadas a Tejuela, como su familia y artistas como Arturo Jiménez, Pakito de la Serrana, Alejandro Monserrat, Nacho Estévez, Pepe Habichuela o el Entri.

La vida y la carrera artística de Tejuela fueron sin duda de película. Participó en el filme ‘El huerto del francés’, de Paul Naschy, con Ágata Lys; grabó varios discos, Camarón le cogió prestadas dos de sus canciones y actuó ante estrellas famosas de Hollywood.

De niño aprendió los cantes de su abuelo Félix y no tardó en empezar a emularlo. A los 4 años, los gitanos iban a su casa a verle cantar y, a cambio, le obsequiaban con regalos.

Al cumplir 18 años se marchó a Madrid. Allí triunfó en los círculos flamencos y se le abrieron las puertas del Corral de la Morería. También interpretó sus melodías en el Villa Rosa, Torres Bermejas o en Los Gabrieles. Compartío escenario con Fernanda de Utrera, Porrina de Badajoz, Manolo Caracol, Indio gitano, Terremoto de Jerez y Zíngaro, entre otros.

Ya en Zaragoza, impartió su magisterio en la escuela de la Peña Unión Flamenca, de la que fue vicepresidente, y por sus clases desfilaron Alejandro Monserrat o David Tejedor. En 1999, el promotor y amigo José Luis Cortés ‘Panoja’ le editó un cedé –del que se hicieron pocas copias y que hoy es muy buscado–, en el que le acompaña a la guitarra Pepe Habichuela.

Relato oral y poético

La idea de grabar el documental ‘Al compás de tus huellas’ llegó a Helena Fajó a través de la música. «Aprendo cante desde 2012 en la escuela de Los Cabales y mi profesor es Emilio Tejuela. Siempre que bajaba a la Magdalena me encontraba con Manuel, su padre, que enseguida se ponía a cantar y a contarme cosas. Y un día le dije a Emilio que habría que hacerle un documental a su padre –recuerda–. Por otro lado, le expliqué esta idea a Carlos Soriano y me dijo que adelante, que me echaba una mano como realizador».

El filme realiza un viaje poético por la vida de Tejuela y reúne imágenes y algunas de sus actuaciones en el Festival de Flamenco, pero «no solo se centra en el aspecto musical, sino que también es un homenaje a la cultura oral estructurado en tres fases: las semillas, lo que ha sembrado Tejuela, y que está claramente tanto en la ciudad como en su familia; sus frutos, lo que él vivió en Madrid, en los tablaos, y las raíces, lo que él vivió como gitano canastero y lo que es la esencia del pueblo gitano, la autenticidad.