El 49º Festival de Cine de Huesca abre tres exposiciones en vísperas de su inauguración

El 49º Festival Internacional de Cine de Huesca se inaugura este viernes 11 de junio. Una edición que supone el regreso de importantes invitados de la industria, caras conocidas del séptimo arte que volverán a las calles de la ciudad y las tablas del Teatro Olimpia. Homenajeados, miembros del jurado y equipos de los largometrajes de estreno han confirmado ya su presencia y volverán a pisar la alfombra roja de la cita cinematográfica.

Además de los 75 cortometrajes a concurso, que son la espina dorsal de la programación, los espectadores podrán disfrutar de múltiples estrenos junto a los equipos artísticos de las películas; eventos destacados como la premiere mundial de los documentales 'Vilas y sus dobles', de Germán Roda, o 'Las clases', de Orencio Boix; también se proyectará por primera vez en España el largometraje de animación 'D’Artacan y los tres mosqueperros', dirigido por Toni García, o el estreno aragonés de la internacionalmente premiada 'Armugán', de Jo Sol. Los directores de todas ellas estarán en Huesca para presentarlas junto a otros nombres importantes en su proceso de creación como Claudio Biern Boyd (creador de la mítica serie de animación de los años 80, basada en la novela de Alejandro Dumas) o el escritor Manuel Vilas, protagonista de la obra de Roda.

La cita se abre con la entrega del Premio Pepe Escriche a CIMA, la Asociación de mujeres cineastas y de medios audiovisuales, a la que acudirán la directora y productora Patricia Roda, vicepresidenta segunda de la Asociación, y la guionista Virginia Yagüe, vocal y expresidenta de CIMA. La gala incluirá además el estreno simultaneo a las salas comerciales del filme debut de Macarena Astorga, 'La casa del caracol'. Su directora asistirá a la velada para presentar este thriller psicológico protagonizado por Paz Vega y Javier Rey.

El certamen altoaragonés contará con otros dos tributos en esta edición y serán para Gonzalo Suárez (Premio Luis Buñuel) y Michel Franco (Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura). Al primero le acompañará Pablo Auladell, premio nacional del cómic 2016 y colaborador en los dos últimos proyectos de Suárez, el mediometraje 'El sueño de Malinche' y el cortometraje 'Alas de tiniebla' (ambos se verán en el Teatro Olimpia); además también estarán presentes las actrices Charo López y Ana Álvarez que ponen voz a esta última obra del cineasta asturiano, estreno mundial en la capital del Alto Aragón. En el caso del premio Ciudad de Huesca Carlos Saura, el propio director aragonés que le da nombre al galardón estará presente en la ceremonia.

Los actos de entrega de estos tributos (11, 16 y 18 de junio) estarán presentados por dos talentos de contrastada trayectoria: Itziar Miranda y Nacho Rubio. La popular actriz de 'Amar es para siempre' triunfa actualmente con la Colección de Miranda, una serie de libros infantiles sobre mujeres que han hecho historia. Rubio, cortometrajista además de intérprete, acaba de comenzar el rodaje de la película de 'Camera Café', ópera prima del también actor Ernesto Sevilla, basada en la famosa serie del mismo nombre y con los mismos personajes de la original.

Además de los citados homenajeados y los estrenos, Huesca recibirá nuevamente a los miembros de los diferentes jurados donde destacan actores como Alberto Amarilla o Mar Abascal, junto a directores como Paula Palacios, Nüll García o Claudia Pinto. También otras personalidades como la productora Nathalie Martínez, la dramaturga Mariana Gándara o nombres con una trayectoria profesional ligada estrechamente al mundo de la cultura como Juan J. Gómez o Luis Lles.

Otro de los actos que volverán a tener presencia de público serán los 'Vermús con…', que convertirán la Plaza López Allué en un punto de encuentro donde espectadores e invitados compartirán anécdotas, experiencias y reflexiones. Aquí volverán a tomar protagonismo los estrenos de cada jornada pero también otros nombres importante dentro del cine español como el escritor Luis Alegre.

El festival se prolongará hasta el 19 de junio con 75 cortometrajes a competición provenientes de 25 países de Europa, América, Asia y África; casi un 40% del total están dirigidos por mujeres. 29 cortometrajes en la competición internacional, 30 en iberoamericano y 16 en documental optarán al Premio Danzante que se otorga en cada uno de los concursos. Las proyecciones de este 2021 serán presenciales de nuevo en el Teatro Olimpia, pero se conserva la vía online (activa desde 2015) a través de la web oficial del certamen.

Inauguración de tres exposiciones

Como antesala del festival, este jueves se han inaugurado tres de las exposiciones que se podrán ver en diferentes puntos de la ciudad y que guardan relación con el certamen. En el Centro Cultural Manuel Benito Moliner residirán dos de ellas: 'Los cineastas: Europa retratada' y 'Cinematic'.

La primera, comisariada por Óscar Fernández Orengo y organizada por Acción Cultural Española, se compone de 50 retratos de grandes del cine europeo en lugares que ellos mismos han escogido; cineastas que, en muchos casos, han sido homenajeados en el festival oscense. Es una pequeña muestra del proyecto de vida de Fernández Orengo, que lleva 20 años haciendo este tipo de fotografías (lleva más de 700 direcoras y directoras) con cámara analógica, película en blanco y negro y con formato panorámico. "La peculiaridad es que yo consigo entrar en la intimidad de los cineastas", ha destacado. Además, ha agradecido la invitación a participar en el festival y ha valorado el apoyo de Acción Cultural Española a la fotografía "porque hoy en día pienso que está muy denostada por la digitalización de la imagen y los periódicos no apuestan por nuevas miradas con lo que es muy difícil visibilizar tu trabajo en medios de comunicación y solo te quedan iniciativas como esta".

Ramón Lasaosa, Raúl Sunn y Rubén Moreno en la presentación de 'Cinematic'. Pablo Segura

La segunda exposición parte de fotografías manipuladas por Raúl Suun para, a través de la estética del cómic, sumergirse en un ambiente cinematográfico. La muestra cuenta con varios retratos a modo de carteles de promoción o de fotos de rodaje, además de fotomontajes con escenarios reales e icónicos de toda la provincia de Huesca a los que luego añade "cientos de horas" de trabajo de retoque. "No quiero competir con una foto realista sino que me interesa más que tenga un arte conceptual y que no sepas muy bien dónde termina la textura fotográfica y dónde empieza la ilustración", ha explicado. Así, puede verse a Batman en el torreón del Casino, el Parque Nacional de Ordesa invadido por naves extraterrestres, un oso polar paseando por una plaza de la Catedral de Huesca completamente nevada o una batalla de ciencia ficción sobre la plaza de toros.

También La Carbonería expone 'Cosmic Exile' de Lorena Amorós, una serie de dibujos que recrean la incidencia de la ciencia ficción y los productos de serie B en la cultura contemporánea y las vivencias actuales.

Rubén Moreno, Lorena Amorós y Joseba Acha en la presentación de 'Cosmic Exile' en La Carbonería. Pablo Segura

A ellas se suma una cuarta exposición inaugurada el pasado 8 de junio en la Sala de Exposiciones CAI es Huesca, 'Escenarios de cine', una obra de Iván Rodríguez que, usando el matte painting (una técnica que consiste en pintar un decorado muy realista sobre un soporte de cristal que se coloca delante de la cámara), permitirá a los asistentes poder disfrutar de icónicas escenas del séptimo arte encuadradas en lugares identificativos de la ciudad de Huesca.

Premios del concurso de escaparates

Por último, ya se conocen los ganadores del concurso de escaparates que organizan, como cada año, la Asociación de Empresarios de Comercio de Huesca y Diario del Altoaragón, junto con el Festival Internacional de Cine. El primer premio ha recaído en el establecimiento Ultramarinos La Confianza. La juguetería Zarandajas se ha llevado el segundo premio, mientras el tercero lo ha conseguido la tienda T&M Encanto de Barrio. PrevenSystem ha ganado el accésit. El jurado ha valorado la creatividad de los comerciantes, la forma de integrar la temática de este año, centrada en el cine de animación, y la originalidad del resultado final.