Javier Sierra: "Me interesa la cicatriz que deja el Camino de Santiago en el alma"

Desde los misterios de Egipto de anteriores temporadas al Camino de Santiago, ¿por qué?

Hay varias razones. La primera es técnica, porque los viajes internacionales estaban muy restringidos. Así que decidimos apostar por buscar un entorno español que tuviera la carga de enigmas, de símbolos, de misterio que a mí me interesara. Y ahí, desde luego, estaba el Camino de Santiago. Lo segundo, también por la oportunidad temporal, es Año Jacobeo. Nosotros hemos rodado la serie en plena pandemia, con el Camino vacío y esto no había ocurrido nunca en diez siglos. Lo que te vas a encontrar es una serie que ahonda en los secretos del Camino y en su ADN. Me interesa la cicatriz que te deja el Camino de Santiago en el alma.

Eso tiene que impresionar.

¡Muchísimo! Poder filmar solos en San Juan de la Peña, en la catedral de León, o en el propio Obradoiro sin nadie y con una ciudad de Santiago de Compostela en silencio es increíble. Ha dado a esta producción una dimensión absolutamente única.

¿Hay tantos misterios en el Camino de Santiago?

Habrá cosas que llamarán la atención. Por un lado, está el Camino y su recorrido. Luego hay una historia argumental que es la de Sor María de Jesús de Ágreda, una monja contemporánea, que escribió un libro revelado llamado ‘La mística Ciudad de Dios’, donde se hablaba de las apariciones de la Virgen al apóstol en la Hispania romana. Por último, está la parte que lo hila con el resto de la serie de ‘Otros mundos’, que es toda la parte biográfica mía. Cómo un niño va creciendo al calor de los misterios y va afinando su visión sobre el mundo en el que vive.

Relacionan el Camino de Santiago con el Juego de la Oca, ¿qué tiene que ver?

El Juego de la Oca tiene oficialmente 500 años y es un juego en el que el jugador va superando una serie de pruebas. Bueno, muchas encajan en su distancia relativa con etapas del Camino de Santiago. O sea, hay puentes, pozos, posadas, en fin, elementos que son gemelos entre el Juego de la Oca y el Camino de Santiago. De ahí, esa comparación.

Hablaba antes de que esta producción es casi autobiográfica...

Surge de la necesidad de crear un formato televisivo original dentro de los documentales. En todos los documentales que uno pueda encontrar en cualquier plataforma o en cualquier televisión el espectador se queda deslumbrado ante la magnificencia del misterio. Pero se había dejado de lado el impacto emocional. De repente me di cuenta de que la mejor trama posible para esto era mi vida.

¿Y qué le diría ese Javier Serra niño al de ahora?

Le diría que siga siempre el camino que en conciencia cree que debe recorrer, que no se desvíe por los cantos de sirena de la vida. Hay algo en el fuero interno de los niños muy auténtico, que terminamos olvidando por otros intereses y que conviene recuperar si queremos llegar a al Santo Grial de la vida, que es la felicidad.

¿Y desde cuándo le viene este interés por ‘lo no normal’?

Desde niño, soy un niño de provincias que vive en Teruel, rodeado de monumentos históricos y de calles de piedra, que empieza a hacerse preguntas sobre quiénes construyeron aquello y sobre las historias que hay detrás de cada esquina. Y a partir de ahí se desarrolla una curiosidad que mis padres me ayudaron a cultivar y, de alguna manera, he mantenido viva durante toda mi vida.