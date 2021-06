El regreso de Miriam Bronski

La música es aplauso y ovación, pero también silencio y dolor. Una ambivalencia tremendamente poderosa de la que disfrutan/padecen sus protagonistas. Miriam Brunet es conocedora de este abrupto tiovivo de emociones. De su ilusionante despegue a mediados de los 2000 con la banda Bronski a su reconversión en solitario en Minerva y a su nueva reencarnación como Miriam Bronski, ha recorrido un camino pavimentado con un mandamiento superior: la pasión por crear canciones.

Tras varios años alejada voluntariamente de los escenarios, la intérprete zaragozana renace con dos buenas noticias: la edición este viernes del disco ‘Reverbs and delays’ en el sello aragonés Ta Ta Boom! y su retorno a los directos el sábado en Mazaleón.

"Nunca me había ido en realidad. Soy muy activa a nivel compositivo y nunca he dejado de tocar y de componer. Quizá durante estos años he trabajado más que nunca en encontrar mi propio estilo y sonido, y en afianzar la relación terapéutica que tengo con la música. La vuelta es tan solo a los escenarios, nunca me he ido de la música, sinceramente no he podido", relata.

Afortunadamente, su vocación musical ha vuelto a ganar este pulso eterno e irresoluble. Un hecho que no oculta las dificultades que provocaron su retiro de la esfera pública. "Se debió a la difícil situación por la que pasamos los músicos a la hora de llevar nuestros temas al directo. Editar discos es muy caro, y la gente no sabe la de trabajo y dinero que hay detrás. Un esfuerzo y un dinero que no se recupera ni se sostiene para la mayoría de los que nos autogestionamos, porque sencillamente hay más oferta que demanda, y al final, si no estás en un sello importante que te respalde, el asunto no es sostenible y no paras de tener trabas y perder dinero. Durante estos años he compuesto música sin parar y la he compartido en redes. Me he sentido a gusto de esta forma y ha sido –y es– mi nuevo escenario", comparte con admirable honestidad.

NOTICIAS RELACIONADAS Los sellos aragoneses responden a la pandemia con una avalancha de novedades discográficas

El álbum ‘Reverbs and delays’, que contiene seis canciones, arrancó en 2017, cuando Miriam se alió con su hermano Jordi para dar vida a las composiciones que le afloraban. Una materia prima que retomó en 2020 para darle la forma definitiva. "Como vivimos a distancia, yo vivo en Valencia y Jordi en Zaragoza, le dije que hiciese con los temas lo que quisiese y se sintiese con total libertad de meter arreglos como si fueran suyos. Me ha resultado espectacular trabajar así, porque Jordi tiene un gusto increíble y los temas han crecido muchísimo tanto en sonido como en estética. El resultado es increíble", celebra.

Una de las grandes novedades es que aparca el castellano para abrazar el inglés. "Todas mis influencias son en inglés. De hecho, siempre he compuesto en inglés para luego pasar las letras al castellano. Llegó un momento en el que ya pensaba en inglés y sencillamente dejó de tener sentido para mí el castellano. Sentí que había cumplido mi reto de construir buenos temas en mi lengua materna", justifica.

Una evolución que podrán disfrutar quienes acudan este sábado a Mazaleón y el próximo 26 de junio al Centro Cívico Universidad de Zaragoza. "Hace mucho que no salgo a un escenario y siento una emoción muy especial. Tengo muchas ganas de directo", concluye.