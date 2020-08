Los sellos aragoneses responden a la pandemia con una avalancha de novedades discográficas

Aragón vive un momento dulce en lo que a sellos discográficos independientes se refiere. Varios proyectos nacidos en la Comunidad se han erigido en una referencia a nivel nacional e incluso con repercusión internacional. Ni siquiera la pandemia del coronavirus ha logrado doblegar su entusiasmo y actividad. Al contrario, las ventas incluso han aumentado y, como consecuencia, nuevos títulos están en camino a la vuelta del verano.

«Aunque pueda parecer sorprendente, los meses del confinamiento fueron muy buenos para las ventas a través de la página web. Se dieron muchos factores: la gente tenía mucho tiempo para repasar los discos editados; y al no gastar en otros capítulos como cenar fuera o ir al cine, disponían de más dinero para comprar música», explica Pedro Vizcaíno, el gran referente aragonés con sellos como You are the Cosmos, Grabaciones en el Mar, Topaz Hit Label o Action Women.

Entre sus triunfos recientes sobresalen la colección que lleva el nombre de este último sello, que reúne a grandes voces femeninas, y una serie de new wave y power pop, ambas agotadas y con predicamento en países como Japón. En el horizonte de otoño asoman secuelas de estos títulos, además del nuevo álbum de los estadounidenses The Parson Red Heads y varios discos de soul.

Apoyar a los grupos

Zaragoza Feliz Feliz, un colectivo que lleva años siendo uno de los dinamizadores musicales de la capital aragonesa, también ha saboreado el éxito con el lanzamiento que realizó el pasado junio y que ya ha agotado todas sus copias. Se trata de un epé compartido de dos valores emergentes de la tierra: Aa Guille y Rosin de Palo. «Estamos muy satisfechos con la respuesta. El vinilo salió a la venta el 21 de junio, coincidiendo con el Día Mundial de la Música, y todo fue maravilloso. En seguida se agotaron las copias que dejamos en Linacero y Suave, y también en nuestro Bandcamp. Hemos hecho envíos a Murcia, Galicia, Granada, Barcelona... Y nos ha hecho mucha ilusión que lo hayan comprado miembros de bandas, como Kiev Cuando Nieva, Cala Vento o Marcelo Criminal», señala Jau, alma de este colectivo.

En su hoja de ruta futura figuran las ocho canciones que el zaragozano Jorge Castejón ha alumbrado bajo el nombre de Nuevos Dolores. «Y, como siempre, estamos esperando cualquier proyecto que nos parezca especial y que aporte algo nuevo. Nos encanta apoyar a grupos que merecen ser reivindicados y no cuentan con los medios necesarios», apostilla.

Inéditos de Calico Wally

Pese a su rabiosa juventud –nació en marzo–, Calico Wally ha irrumpido con fuerza admirable. Su cuidada edición del single ‘Someone told a lie’ de los canadienses The Gruesomes fue un misil que impactó en España, pero también en Estados Unidos, Alemania, Brasil, Francia, Austria y, por supuesto, Canadá. Sus dos próximos proyectiles están en disposición de ser disparados en otoño. «Sacaremos un single con temas inéditos de un grupo valenciano de garage llamado Las Membranas, que se disolvió en 2008. Irá acompañado de una postal. Y también lanzaremos un single inédito, con troquelado, de la banda estadounidense The Parties», avanza Camilo Palos, su fundador.

La intensidad también se disparará en el sello zaragozano Ta Ta Boom! Records. Fundado en 2017, en su catálogo lucen los elepés de Red Baleine, El Brindador y Sheriff, y un epé de Casi Reptil. Todos, talento aragonés. Los meses de confinamiento le han servido para reforzar la apuesta. «Hemos aprovechado para mejorar y potenciar nuestra web y preparar tres referencias. La primera saldrá el 25 de septiembre y es el álbum ‘Algae’, de Tilde, una banda de postrock de Barcelona. Le seguirán un disco del grupo de Castellón de indie rock Montefuji y el debut en solitario de Miriam Bronski, que fue vocalista de la banda zaragozana Bronski», dice su responsable Alberto Alastuey.

Finalmente, Madmua Records, que consagra su acción a la arqueología musical, con el rescate de cantantes y bandas que pasaron desapercibidos en los 60 y 70, sacó a la luz en junio su vigésimo quinta referencia, el single ‘Snob’ de Juan Erasmo Mochi. Las 500 copias se despacharon en menos de dos días. En septiembre retomará la actividad. «Editaremos un single inencontrable del cantante colombiano Henry Nelson. Y en octubre editaremos por primera vez en vinilo una preciosa canción que Sergio Algora grabó junto a Patacho de Glutamato Ye Yé», informa Julio González.