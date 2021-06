Bunbury pospone su gira a 2022 y este año debutará como escritor y grabará otro disco

Los (fatídicos) elementos no han logrado doblegar ni aplacar las ansias creativas de Enrique Bunbury. Ante las circunstancias externas provocadas por la pandemia, el zaragozano ha centrado sus energías en aquello que está en sus manos. Si en 2020 sorprendió con la edición de dos discos, ‘Posible’ y ‘Curso de levitación intensiva’, para este 2021, que comenzó con el concierto en ‘streaming’ grabado en el Palacio de Congresos de la Expo en Zaragoza, promete la publicación de su primer libro de poesía y la grabación de un nuevo álbum.

La pasión de Bunbury por la poesía no era ningún secreto. A sus declaraciones de admiración a diversos autores, algunos de los cuales habitan en sus canciones, se une la creación, a mediados de la primera década del siglo XXI junto a Antonio Estación, de la editorial radicada en Zaragoza Chorrito de Plata, consagrada a los poetas. Sergio Algora, Julio de la Rosa, Copi u Octavio Gómez Milián fueron algunos de los protagonistas de sus lanzamientos.

Pero en esta ocasión, ha decidido dar un paso al frente y, a los 54 años, revela que en septiembre verá la luz su estreno editorial con un poemario. "Durante los primeros meses de este año 2021, escribí mi primer libro de poesía, que será publicado, tanto en América como en España, a mediados de septiembre. Es un proyecto que me emociona especialmente y del que tenía muchas ganas de informar", ha anunciado en un texto dirigido a sus seguidores.

De vuelta al estudio

Al margen de la esporádica faceta literaria y en ausencia de las eternas giras de conciertos, Bunbury también ha aprovechado para componer los temas que integrarán su próximo disco, cuya grabación será inminente. Desde su oficina de ‘management’ todavía no informan de si tendrá lugar en Los Ángeles –su ciudad de residencia– o en España –cabe recordar que su último disco lo grabó en Bañeras del Penedés (Tarragona)–. Le acompañará su banda habitual, Los Santos Inocentes. Precisamente tres de sus integrantes, Jordi Mena (guitarra), Robert Castellanos (bajo) y Álvaro Suite (guitarra), coincidieron el pasado domingo en el concierto que el último de ellos ofreció en La Traviesa de Torredembarra (Tarragona).

"En pocos días, entro al estudio de grabación dispuesto a registrar nueva música, que editaremos a la vuelta del verano. Nada más que añadir al respecto. No conviene desvelar nada. No es por hacerme el interesante sino por no equivocarme y en lugar de una cosa me salga otra", aporta Bunbury sobre su próxima obra.

Pero si algo extrañan tanto el cantante como sus músicos son los ‘tours’, los escenarios, el contacto con su público. Cabe recordar que la última actuación de Bunbury con público acaeció en el Hollywood Palladium de Los Ángeles el 2 de abril de 2019. Su gira española, que debía arrancar en septiembre de este año, se ha pospuesto a 2022, un hecho que ha causado «frustración» en Bunbury. "La decisión que han tomado los promotores es absolutamente entendible, a mi parecer, por las restricciones en los aforos y la distancia social que actualmente se imponen en los eventos, haciendo difícil que un ‘show’ de determinada capacidad y complejidad técnica sea viable. Estamos esperando poder anunciar en breve, una gira completa para el año que viene, que nos llevará a visitaros en Estados Unidos, México, Europa y Latinoamérica", concluye. Será en septiembre cuando su ‘staff’ analizará la situación sanitaria para abrir la contratación en diferentes lugares del planeta.

J. F. Eixarch