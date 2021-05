Nacho Lamar: el aragonés que da esquinazo a las reglas de la moda

El potencial de Nacho Lamar fue detectado tempranamente. Siendo aún un estudiante, en 2018, ganó el Certamen de Jóvenes Diseñadores de Aragón con una colección masculina que dejó boquiabierto a un jurado compuesto por grandes nombres de la moda nacional. Tres años después y en medio de una pandemia global, Lamar se las ingenia para hacer convivir su torrencial creatividad con las necesidades empresariales. L'Amar es la marca que está andamiando. Con ella aspira a encontrar "un hueco en el universo de la moda", pero tratando de fintar a sus actuales "métodos, a los que no les veo sentido". Se refiere Lamar a sus velocidades, sus exigencias consumistas, su naturaleza insaciable que tantos talentos creativos se ha dejado por el camino. "No me veo capaz de hacer dos colecciones al año, mi idea es hacer lanzamientos irregulares, cuando se pueda, sin verme forzado, experimentar, confeccionar el mismo modelo con diferentes tejidos... No querría hacer colecciones de 50 prendas, que muchas veces tienen prendas para hacer bulto, para rellenar", se propone.

Predicará con el ejemplo este viernes, en el Teatro Cervantes de Alcalá de Henares, donde representará a Aragón frente a competidores de toda España en la 35 edición de Premios Nacionales a la Moda para jóvenes diseñadores que organiza la Asociación Nacional de Nuevo y Jóvenes Diseñadores.

Prendas de 'Esto no es una colección', que Nacho Lamar presentará este viernes al Premio Nacional de Diseño Joven. Francisco Jiménez

Lamar presentará 20 piezas, creadas y confeccionadas en apenas dos meses, bajo el título 'Esta no es una colección'. Un concepto 'muñeca rusa' que engloba a otros muchos. "La colección explora las variantes de la fisonomía de un objeto, busco que el espectador se cuestione lo que ve", explica Lamar, quien dice haberse inspirado en el famoso 'Ce n'est pas une pipe', de Magritte; en las creaciones de Isidro Ferrer para su exposición 'Esto no es un cartel' o incluso con el proyecto 'Esto no es un solar' que desarrolló en Zaragoza la arquitecta Patrizia Di Monte. "Son iniciativas con hilo común que yo he trasladado al mundo de la moda", cuenta. Como en juego, transforma los objetos en prendas: una caja de cartón, un saco de café, una pelota de tenis, una chaqueta hecha con gorras...

"Sigo buscándome", dice Lamar de su propio proyecto creativo. En esa línea, 'Esto no es una colección' difiere de otros trabajos anteriores del modisto. Para empezar, "es más ponible", aunque sin renunciar a la marcada vena artística que preside su estilo. Lamar dice haber bajado la intensidad "teatral" ni tan "poético". Lo que concursará en Madrid tiene el ADN de los aires más urbanos de los años 80 aunque con guiños muy actuales, como la renuncia a decantarse por un género. Si bien las 20 prendas serán desfiladas por modelos masculinos, la colección es considerada por Nacho Lamar como "unisex". Se ha puesto, además, gran atención en los complementos: "Hay botones diseñados con impresoras 3D, bolsos que pueden llevar de forma indistinta hombres y mujeres o pañuelos para la cabeza". Para Lamar, "los complementos son imprescindibles, la guinda del pastel".

También, Lamar se ha enamorado en estos años de la sastrería, de la mano de un maestro veterano, Fernando Marco, quien, junto a otra mentora, Rosa Ferrández, han ayudado al joven diseñador en sacar adelante la colección en un tiempo récord. La confección de trajes es otra de la líneas que el aragonés quiere incorporar a su marca L'Amar, junto a la de moda prêt à porter.