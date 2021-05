Un robot más sencillo y autónomo, pero menos inteligente

La Roomba i3+ es una aspiradora completamente autónoma, ideal para los usuarios que no se quieren complicar la vida. Su diseño es discreto y sencillo, no es el robot más fino del mercado, pero su altura comedida (9,25 cm) le permite colarse por debajo de la mayoría de los muebles del hogar, para aspirar incluso la suciedad que no se ve.

La sencillez es su máxima. Instalarlo es fácil, basta con colocar su voluminosa base de carga contra una pared y conectarla a la corriente. Sus tres botones sirven para iniciar la limpieza y pausarla, limpiar una superficie concreta de un metro cuadrado y hacer que la roomba regrese a la base.

Conectarla a la aplicación y, a través de ella, al wifi de casa, es también muy sencillo y permite programar el robot para que limpie a la hora y los días deseados, conectarlo a Alexa para poder activarlo con la voz e incluso indicarle que comience a limpiar cuando detecte que nuestro móvil sale de casa y nosotros con él.

iRobot y sus roombas son los decanos de la limpieza autónoma y eso se nota en la calidad de sus componentes. Sus cepillos y rodillos son mejores que los de la competencia, recogen más suciedad y tardan más tiempo en precisar de asistencia por acumulación de pelos entre sus mecanismos. Su capacidad de succión es suficiente para llevarse la porquería en pocas pasadas y, aunque no evita los cables, tampoco es habitual que se enrede con ellos. Es un robot bastante ruidoso y su potencia no se puede regular.

A pesar de ser más barata, comparte con sus mayores los excelentes rodillos y cepillos marca de la casa Heraldo.es

Pero lo mejor de i3+ es sin duda su base de carga y descarga. Cada vez que se llena el depósito del robot, éste se acopla a la estación y descarga toda la suciedad en una bolsa, que tiene capacidad para 30 vaciados y permite al usuario despreocuparse de limpiar la Roomba durante semanas.

La Roomba i3+ cuesta 630 euros, casi 300 menos que el i7+, su hermano mayor. A cambio de este ahorro, el usuario renuncia a funciones inteligentes muy útiles como la gestión de mapas, que permite limpiar habitaciones concretas y, lo que es más importante, añadir áreas de exclusión de limpieza para que el robot evite pasar por zonas determinadas.