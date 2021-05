Emilio Lorente: el zaragozano que envuelve el universo de Zahara

El zaragozano Emilio Lorente comenzó a formar parte del universo de Zahara en 2015. Lo que equivale a decir que ha acompañado a la cantante de 'Santa' a 'Puta': desde su cuarto disco al que acaba de salir. Ambos títulos dejan entrever algo más que una evolución musical. En este último álbum, parido en pleno confinamiento, Lorente, diseñador gráfico, se ha enfrentado a la complicada tarea de dar forma física a las historias de la vida de Zahara que le "habían hecho daño" y a las que no se "había atrevido" a enfrentarse. Es 'Puta' un disco sobre el 'bullying' que comenzó a sufrir la andaluza de adolescente. Con el insulto que da título al disco, que recibió con 12 años, de punto de partida.

Así que 'Puta' -cuya gira recala en la sala Mozart de Zaragoza el próximo 19 de junio- no es un lanzamiento más de la cantante. Es una obra conceptual que Lorente ha hecho corpórea.

El resultado llegó el viernes a las tiendas como una suntuosa caja aterciopelada que, además del disco (y otro con demos y versiones en vivo), adjunta fotos, pósters, las letras presentadas como dípticos, la banda azul donde pone 'puta' y que Zahara lleva en algunas fotos y hasta un 'Pequeño manual de autoayuda para esta vida'. "Con Zahara me llevo bien, nos entendemos bien", dice Lorente. "No soy consciente del salto que ha dado".

La caja especial del cedé diseñada para Zahara por Emilio Lorente. Heraldo.es

Paradójicamente, con este doloroso disco, Zahara está musical y comercialmente en la cresta de la ola. El primer sencillo, 'Merichane', generó un "me too" a la española, una oleada de testimonios que relataban situaciones de acoso, abuso, inseguridades o machismo en el ámbito personal y laboral. Lorente: "Zahara y yo trabajamos muy juntos. Partimos siempre de sus ideas, ella es el germen de todo; mi parte es plasmarlo a nivel gráfico, envolver con imágenes ese universo. Este disco se ha hecho con enorme libertad y así salen los mejores".

Formado en Bellas Artes, en la rama de pintura, este zaragozano se trasladó después a Madrid, donde tras trabajar años en publicidad decidió emprender camino en solitario por el raíl que siempre ha despertado su creatividad: la música.

Él mismo forma parte desde hace 10 años de Autumn Comet, una banda perteneciente al sello independiente Subterfuge, con la que ha hecho sus pinitos en algunos conciertos y festivales. En ese ambiente conoció a Zahara, en concreto a través Martí Perarnau, que ahora es su productor, báculo creativo y con el que tiene un proyecto paralelo, Soy Juno.

"La música siempre me ha gustado y creo que formar parte de ese mundo con mi grupo me ayuda a la hora de diseñar y de empatizar, de saber lo que cada proyecto musical necesita". Una manera de trabajar que no solo aplica en el fructífero y duradero tándem con Zahara. Lorente ha diseñado las portadas de los discos, el 'merchandising', la cartelería o el 'packaging' de bandas como Fuel Fandango, Leiva, Dani Martín, Dry Martina, Havalina, Mucho, Amaro Ferreiro...

Los diseños de Emlio Lorente han 'troleado' a las redes sociales para evitar censuras. Heraldo.es

Pese a la virtualización de la música, Lorente no cree que vaya a desaparecer el diseño gráfico de ella. De hecho, en 'Puta' se ha cuidado tanto la presentación física como la virtual, en este caso 'troleando' a las redes sociales y a las plataformas de 'streaming'. "Sabíamos que con ese título era probable que nos lo censuraran, así que idée lo de que cada 'single' tuviera como portada una de las letras de la palabra. Ahora que han salido los cuatro, como se pueden situar en orden, se puede leer claramente el título".

"Diseño para grupos va a haber siempre", sostiene Lorente, que optó a un Grammy Latino por el diseño de 'Astronauta', otro de sus trabajos con Zahara. Quien cree en formato físico discurrirán hacia presentaciones más "conceptuales, como el de Zahara". En cuanto a la presentación digital, el zaragozano dice que, por ejemplo, ya está condicionando el diseño "porque al verse las portadas tan pequeñas, se procura no hacer cosas muy recargadas o minuciosas porque no se ven bien".