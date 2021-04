Algunas recomendaciones literarias aragonesas en la redes sociales

Los libros asoman especialmente en las redes sociales con motivo de la celebración del Día del Libro. En la Comunidad aragonesa se conmemora, además, el Día de Aragón. Un doble motivo para animarse a salir a la calle a festejar esta fecha y de paso adquirir algunos libros para añadir a biblioteca. En internet, varios aragoneses del mundo de la política y la literatura recomiendan algunas de sus últimas lecturas y otras que han comenzado o van a comenzar.

Entre ellos destaca el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien cultiva una gran afición por la lectura. Desde que comenzó el año ha publicada casi una veintena de entradas en las que da cuenta de las obras que ha leído y las que invita a leer.

Uno de las últimos libros que Lambán ha compartido recientemente en internet es ‘Ética para inversores’, de Petros Márkaris, que “nos trae otra entrega de las aventuras -siempre cargadas de mensaje- del comisario #KostasJaritos. Somos muchos los que las esperamos”.

El presidente aragonés también ha releído este mes la novela ‘Azaña’, de Carlos Rojas y el pasado mes terminó ‘Tomás Nevinson’, de Javier Marías, tras leer ‘Independencia’, de Javier Cercas, “un escritor grande en todos los registros literarios que ha ensayado. Confieso mi admiración hacia él y mi afinidad con muchas de sus opiniones y visiones políticas”, comenta Lambán e uno de sus tuits.

Otros libros que aparecen en sus entradas en Twitter son ‘La reina sola’, de Jorge Molist; ‘El Evangelio según María Magdalena’, de Cristina Fallarás; ‘Decálogo del buen ciudadano’, de Víctor Lapuente; ‘La deseada’ y ‘La vida sin maquillaje’, de Maryse Condé; ‘Llévame a casa’, de Jesús Carrasco; ‘El huerto de Emerson’, de Luis Landero; El hijo del chófer’, de Jordi Amat; ‘Yo soy Efe Efe’, de Javier Fernández López; ‘El pasajero de Montauban’, de José María Ridao; ‘La noche azul’, de Juan Bolea; ‘Vidas paralelas: Vargas Llosa y Savater. Un ensayo dialogado’, de José Lázaro; ‘La ciudad de las lágrimas’ y ‘La ciudad del fuego’, de Kate Mosse o ‘Romanticismo’, de Manuel Longares.

El último tomo de los diarios de Andrés Trapiello, ‘Quasi una fantasía’, es un volumen que ya está en manos de José Luis Melero, bibliófilo zaragozano y zaragocista, y colaborador de HERALDO, que con este título suma a su biblioteca 80 libros del autor leonés. “No creo que haya muchos autores de los que tenga más libros, con excepción de Pío Baroja, del que acabo de contar 145 volúmenes, aunque debo decir que unos cuantos de ellos son el mismo título en distintas ediciones”, comenta en sus redes Melero.

El escritor Sergio del Molino compartía la semana pasada en Twitter la recepción de ese mismo libro de Trapiello: “Recién llegado a casa. Voy a colgar el cartel de "no molestar" todo el fin de semana. En cuanto me libere de mis obligaciones con ‘La Cultureta’, no estaré para nadie”.

Y Este mismo jueves, el barbastrense Manuel Vilas, autor de 'Ordesa' y 'Alegría' ha recomendado para el Día del Libro una “soberbia novela de supervivencia, dignidad y leyenda titulada ‘El tercer país’, de Karina Sainz”.