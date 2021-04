Diego Domínguez: "Busco las historias que a todos nos hacen reflexionar"

Lleva tanto tiempo sobre los escenarios que casi nadie cree en su edad: 29 años. Comenzó a los 7 y desde entonces a hoy lo ha hecho prácticamente todo. Se dio a conocer cantando para Eurojunior 2003, pero también, y entre otras muchas cosas, fue el Borja de ‘Física y Química’, el Leandro de ‘El secreto del Puente Viejo’ o el Diego Hernández de ‘Violetta’, serie que le tuvo en Argentina casi tres años. Diego Domínguez, actor y cantante zaragozano con raíces en Boquiñeni, lleva ya un tiempo en España, embarcado en numerosos proyectos musicales e interpretativos, tras conocer un éxito arrollador al otro lado del Atlántico con ‘Argentina, tierra de amor y venganza’. Un culebrón atípico, si se le puede calificar así, ambientado en los años 30 del siglo pasado.

«El trabajo en la serie iba a ser de cinco meses pero tuvo tanto éxito que acabaron convirtiéndose en 11 –relata–. Era un formato de telenovela diaria, que allí se emiten por las noches, pero que se las toman muy en serio y las cuidan hasta el extremo, y por eso funcionan. Sería una especie de ‘Velvet’ en ‘prime time’. Manuel Córdoba, mi personaje, es un ser básico, un sentimental al que, aprovechando su apellido, hice de andaluz e imitaba el acento».

Y es que Diego Domínguez, cuando estudia un personaje, siempre busca cosas que le pueda aportar. Y en este caso empezó a cincelar la personalidad de Manuel Córdoba desde su habla, sus gestos y su forma de andar. «Era una serie de enorme calidad y por eso triunfó. Luego hay parejas que funcionan más que otras, y para ellas se acaban creando más tramas según evoluciona la serie, que estaba llena de actores de primer nivel. Mi personaje, que me recuerda a mi abuelo, gustó mucho. Su pareja en pantalla, su novia primero y su esposa después, fue otra actriz enorme, Candela Vetrano». Ella interpretaba el papel de Anna Moretti, y la pareja de Córdoba y Anna dio lugar a que en Argentina surgiera la palabra ‘Cordanna’, usada para debatir en redes sociales las tribulaciones de la pareja.

El éxito a menudo conduce al encasillamiento, algo que le preocupa, pero no en exceso. «Me conocían por Eurojunior, por mi trabajo en ‘Violetta’, del que ya hace 9 años. Y quise salir de ahí. Tengo hambre de trabajar, pero ahora solo acepto los proyectos que me encajan y apetecen», subraya. Entre lo más reciente, ‘Black Sunday’, una serie hispanoargentina dirigida por Ludmila Wagnest; o la película ‘Silencio’, de Paco Sepúlveda, en la que también está la aragonesa Luisa Gavasa.

«Busco historias que a todos nos hagan reflexionar, crear personajes que buceen dentro de nosotros mismos –subraya–. Me gustaría centrarme en el cine social, y redondearlo con danza y teatro. Pero no sé qué me traerá el futuro. De momento, sigo aprendiendo». Y ahí está su ‘Adrián’, un cortometraje que escribió, dirigió e interpretó en 2017 y que aún hoy conmueve a quien lo ve. El personaje protagonista es un chico con parálisis cerebral. «Quería demostrar –concluye Domínguez– lo verdaderamente poco inclusivos que somos».