La actriz Luisa Gavasa vuelve a los escenarios teatrales tras casi veinte años de ausencia

La actriz aragonesa Luisa Gavasa está trabajando en un proyecto muy especial, una versión escénica de ‘La casa de Bernarda Alba’ de Federico García Lorca, a cargo de José Carlos Plaza y con la que girará por toda España. La obra supone su vuelta a los escenarios teatrales tras casi 20 años de ausencia, ya que televisión y cine la han absorbido en este tiempo. Y, también, su reencuentro con el Teatro Principal de Zaragoza, especialmente querido para ella, donde la obra se representará del 13 al 16 de mayo. Ya están a la venta las entradas para las cuatro funciones que Producciones Faraute, la compañía creada por Miguel Narros y Celestino Aranda hace ahora casi 25 años, ofrecerá en la capital aragonesa. La obra está destinada a convertirse en uno de los principales estrenos del año, toda vez que su director, José Carlos Plaza, es uno de los más aplaudidos de España y ya estuvo al frente de otra producción muy recordada de esta obra.

"Creo que necesitaba volver al teatro, que me hacía verdadera falta -señala la actriz-. No es que en este tiempo no haya querido hacerlo, pero estaba metida en una dinámica de películas y series en la que casi no tenía tiempo para nada más. Recuerdo que mi representante, un mes antes de morir (Alberto Bongiorno, con el que le unía una fraternal amistad y al que dedicó meses atrás su premio Simón) me decía: “Luisa, lo que te falta es volver al teatro por la puerta grande”. Así que cuando el productor Celestino Aranda me llamó para ofrecerme participar en esta ‘Bernarda Alba’ me entró una emoción tremenda. El universo siempre acaba poniéndote en tu sitio".

Los ensayos, ya en marcha

Los ensayos empezaron en Madrid hace unas semanas y el estreno nacional está previsto para el día 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial del Teatro, en el Principal de Alicante. Junto a Luisa Gavasa, en el reparto se integran algunas de las mejores actrices españolas: Ana Fernández (Angustias), Ruth Gabriel (Magdalena), Zaira Montes (Martirio), Rosario Pardo (La Poncia), Montse Peidró (Amelia), Marina Salas (Adela) y Consuelo Trujillo (Bernarda). La actriz aragonesa da vida al papel de María Josefa, la madre de Bernarda Alba. Es una anciana a la que en la familia consideran ya un poco trastornada, aunque en realidad, en el fondo de muchas de sus frases descaradas late la verdad. Su hija suele mantenerla encerrada en su habitación o en el desván.

"Es una producción que va a ser muy extensa en el tiempo, creo que vamos a estar más de un año de gira, al menos hasta junio o julio de 2022 -señala Luisa Gavasa-. Tenemos ya contratados, por ejemplo, 40 días en Barcelona, 14 en Valencia... En una producción de estas características, en la que vamos a estar viajando o fuera de casa muchos días, es muy importante que el equipo tenga no solo calidad artística, también humana. Y afortunadamente somos una piña, como una familia. He tenido una suerte tan grande que casi ni me lo creo. Ni de lejos podía imaginarme que participaría en un proyecto así".

En cuanto al papel, la actriz destaca que parece hecho a su medida. "Mi personaje es un regalo -subraya-. Estoy en un momento de mi vida en el que es mejor interpretar un personaje corto e intenso que uno largo. Hay que ser consciente de tus límites y yo sé que el tiempo no pasa en balde. En estos momentos no podría hacer ya el papel de Bernarda, se me apoderaría. Es un enorme esfuerzo físico y vocal, prefiero no ‘ponerme un vestido’ demasiado grande".

¿Cómo es la versión de ‘La casa de Bernarda Alba’ que está preparando Plaza? El propio director explicaba hace unas semanas en un medio de comunicación nacional que la obra "tiene la esencia de una tragedia eterna; habla del patriarcado ejercido por una mujer, de una clase dominante, unas mujeres encerradas... Pero el texto es anecdótico, en el sentido de que se ciñe a unas circunstancias y un momento muy concreto; es un anecdotario del año 36. ¿Cómo se puede hacer hoy, en pleno siglo XXI. Yo estoy todavía en esa lucha".

De esa lucha parece haber salido apostando por lo canónico. "La obra es García Lorca en Estado puro -destaca Luisa Gavasa-. No hay vestuario ni escenografía vanguardistas, sino que se ha querido poner de manifiesto la importancia del texto y lo que simboliza. ‘La casa de Bernarda Alba’ es una obra que habla de la libertad, del machismo, de la represión, sentimientos y circunstancias lamentablemente aún vigentes hoy. En María Josefa, mi papel, la locura es precisamente la que le permite huir. Pero también es un personaje de una lucidez pasmosa.. Esta es una ‘casa de Bernarda Alba’ tradicional en el mejor sentido de la palabra, porque la potencia del texto de Lorca hace que no sea necesario inventarse nada. Tal y como la ha versionado José Carlos Plaza no hace falta más. No se ha tocado ni una sola coma del texto original, pero es que a Lorca, en general, no se le puede tocar ni una sola coma".

Las mascarillas del público

Luisa Gavasa vuelve al teatro con alegría, pero sin lamentar lo dejado atrás. Simplemente la profesión le ha llevado por ese camino. "Hace cinco o seis años hice microteatro, pero fueron 5 o 6 funciones de apenas 15 minutos de duración, no tenía nada que ver con lo de ahora". Sabe que está preparada. "Esto es como ir en bicicleta, no se olvida. Es cierto que es un poco más exigente que el cine o la televisión, porque el escenario te exige un estado de máxima concentración: no puedes equivocarte y pretender que no se note. Pero, fuera de eso, no hay mayor diferencia. Como actriz nací y crecí en el teatro, así que tengo la voz colocada y no me cuesta esfuerzo proyectarla hacia el público. Un público que no me importa que vaya con mascarilla, porque a mí me han enseñado a no mirar al patio de butacas. Y si el público se emociona, los actores lo percibimos, lleve o no mascarilla".