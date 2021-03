Carlos Aurensanz: "Siempre he dejado claro que escribo por placer, sin plazos"

Creo que, aunque lleva publicadas siete novelas, la literatura no es su principal ocupación.

Soy veterinario. Trabajo como inspector de Sanidad por las mañanas y la literatura no deja de ser una afición que ocupa gran parte de mi tiempo y que disfruto mucho. Cuando algo así ocurre no te supone mayor esfuerzo. Es siempre un placer.

¿Cómo y cuándo descubrió su pasión por narrar?

Fue un poco casual. Publiqué mi primera novela a los 45 años, en 2009. Surgió así una historia sobre los Banu Qasi, muladíes que dominaron toda la zona del valle del Ebro allá por el siglo X. Comencé a escribir sobre ello como un divertimento y me encontré con un primer manuscrito de 700 páginas que envié a algunas editoriales. Tuve la inmensa suerte de que, a la primera, una editorial grande como Ediciones B se interesase por él. Se publicó y a partir de ahí ha sido un no parar.

¿De dónde saca tiempo para escribir tanto?

Bueno, la cadencia de publicación es larga. Transcurren dos años entre novela y novela y da tiempo para muchas cosas. No es algo que me agobie. Siempre he dejado claro que escribo por placer, sin plazos. No soy un escritor profesional, me dedico a otra cosa. Para mí la escritura es una actividad de entretenimiento.

¿Por qué decidió confeccionar ‘El tejido de los días’ con Zaragoza como escenario?

Tengo una relación absoluta con Zaragoza. Mi familia es aragonesa, mis padres vivieron en la capital del Ebro y yo estudié allí la carrera. Además tengo familia, amigos y mi relación con la ciudad, aunque vivo en Tudela, es continua y absoluta, mucho más que con Pamplona a pesar de vivir en Navarra. He disfrutado mucho documentando la novela en la hemeroteca, en los archivos fotográficos de la época en la que se sitúa –los años de la posguerra– y he descubierto que Zaragoza tiene una riqueza fantástica.

Incluye muchas referencias y lugares reconocibles...

Utilizar detalles concretos es una forma de trasladar al lector a aquel momento de la historia, no solamente en cuanto a ubicaciones físicas, localizaciones de la novela, sino a cuestiones de la vida cotidiana. Tengo en el disco duro de mi ordenador una colección de fotografías antiguas de Zaragoza apabullante: imágenes del Pilar todavía con dos torres y todas esas imágenes que resultan tan nostálgicas de calles empedradas con adoquines, los tranvías circulando por allí, los coches de época… he tratado de reflejar el ambiente de estas fotos en la novela.

En la dedicatoria nombra a aquella generación que no lo tuvo nada fácil y que en su vejez se ha enfrentado a una pandemia.

Quería hacer un homenaje a aquella generación que vivió un momento absolutamente dramático de nuestra historia, y sobre todo difícil para las mujeres. Ellas son las verdaderas protagonistas de la novela y quería retratar aquella situación de sometimiento, ese papel que se les había reservado en aquel momento como esposas, como madres, sin dejarles otro tipo de opciones.

¿Tuvo claro desde el principio quién seria su protagonista?

La novela ha cambiado mucho desde el proyecto original, desde el título (‘La sirvienta’) hasta la protagonista porque en principio la trama se basaba en una historia real que me toca relativamente cerca. El personaje principal no era Julia, sino Antonia, una chica de pueblo que llega a Zaragoza a una edad muy temprana a servir.

Además de las novelas históricas ¿qué otros libros le inspiran?

Siempre he sido un gran lector de novela histórica, Pero luego también soy un poco ecléctico a la hora de elegir. La verdad es que tengo que sacar tiempo para otras lecturas porque la mayor parte del que dispongo lo empleo en documentar novelas, revisar, subrayar y extraer la información que me interesa.