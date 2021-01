Juan Gómez-Jurado: "Solo puedo escribir un tipo de libro: el que a mí me gusta"

Además de leerle, ahora le vemos en ‘El condensador de fluzo’ (La 2). ¿De dónde saca tiempo para escribir tanto, hacer ‘podcast’ como ‘Todopoderosos’ y ‘Aquí hay dragones’ y presentar un programa televisivo de divulgación histórica?

Tengo más visibilidad, pero solo soy un autónomo español más y hago lo que hacen todos los autónomos españoles: me levanto por la mañana, me pongo a trabajar y sigo currando hasta que me acuesto.

Su paso por diversos espacios radiofónicos, ¿le ha ayudado a encontrar el ritmo que buscaba en la literatura?

Claro. Y estar al lado de personas tan inteligentes como Rodrigo Cortés, Javier Cansado y Arturo González Campos solo puede ser bueno y positivo para tu cabeza, para tu cerebro, para el lenguaje que acabas empleando y evidentemente te contagian. La radio me ha ayudado mucho, y Raquel Martos y Julia Otero, que son las que me introdujeron en ese mundo, también han sido fundamentales para mí. Me han enseñado a comunicar las cosas de otra forma, con una musicalidad distinta.

En ‘Rey blanco’, su nueva novela, regresan los personajes de Antonia Scott y Jon Gutiérrez. Supone esta obra el punto final a la saga tras ‘Loba negra’ y ‘Reina roja?

No lo puedo a decir. Hay algo que intento transmitir desde hace tiempo y es que ante un fenómeno como este, de Antonia Scott y Jon Gutiérrez, siempre digo que esta pregunta hay que hacérsela a los lectores, a quienes se la traslado al final de ‘Rey blanco’.

¿Quién le contagió la pasión por el ‘thriller’?

Mi padre, sin duda. Más que por el ‘thriller’ por la lectura porque este género, en general, es algo tan etéreo y tan ambiguo... Por el ‘thriller’ moderno, nadie, porque es algo que estamos creando prácticamente cada día. Por escribir y por leer fue mi padre, quien más me ha influido en mi vida y quien estuvo ahí intentando transmitirme el cariño y la pasión por la lectura.

¿Qué autores son referentes para usted?

Arturo Pérez Reverte, indiscutiblemente. También Javier Sierra, que es un tío tan encantador, tan buena persona, tan inteligente, tan buen escritor... todos queremos mucho a Javier. Es muy buen amigo y no tengo más que cosas maravillosas que decir de él. Fue el primer escritor con el que me fui a cenar y fue muy bonito poder compartir mesa con un escritor profesional cuando yo estaba comenzando. Me acuerdo como si fuera ayer, fue en febrero de 2006.

¿Sigue regalando sus libros a quien no puede permitirse comprarlos?

Sí, claro. El año pasado regalé más de 100.000 copias de mis libros. Lo digo siempre, que me escriban al correo electrónico que está en mi página web y a quien no se lo pueda permitir le mando una copia en formato electrónico. Mi labor fundamental es el fomento de la lectura y de la pasión por toda clase de libros, no solo los míos.

¿Cuál cree que es la razón de que los suyos gusten tanto?

No lo sé. De verdad. Lo único que puedo decir es que los escribo para que me gusten a mí y la clave de eso es la emoción. Intento escribir una obra que provoque sensaciones, que apasione y den ganas de seguir leyéndolo. Yo solo puedo escribir un tipo de libro: el que a mí me gusta. Y luego, si mucha gente opina lo mismo, pues fenomenal.

Debe estar cansado de que siempre se le pregunte cuándo veremos a Antonia Scott y Jon Gutiérrez en la gran pantalla. ¿Le gustaría que la dirigiese Rodrigo Cortés?

Habría que preguntarle a Rodrigo. He intentado llevarla al cine una y otra vez, pero nada, no he parado de fracasar con este asunto. Lo único que puedo decir es que prometo seguir intentándolo y si no, no pasa nada porque películas hay muchas.