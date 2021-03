Los vikingos sacuden el mundo del videojuego con la realista 'Valheim'

Los vikingos se cuelan en el ocio interactivo con un videojuego sueco, llamado 'Valheim'. Desarrollado por un pequeño equipo de cinco personas, ha vendido cinco millones de copias en un mes, con un éxito colosal en línea.

Este juego de supervivencia y exploración reunió, en su momento álgido, a más de 500.000 jugadores 'online' simultáneamente, y se sitúa entre los más jugados del mundo en la plataforma Steam. "Realmente no esperábamos un éxito tan grande", explica Henrik Törnqvist, cofundador del estudio Iron Gate y programador de 38 años.

Entre colinas de hierba y bosques profundos, el aprendiz de vikingo de 'Valheim', lanzado a principios de febrero y que sigue en desarrollo, debe reunir recursos y construir su base para luego enfrentarse a criaturas cada vez más tenaces.

"Es un juego bastante refrescante y realmente bello, ya sea por la luz, los paisajes, la música...", afirma Pierre Galissant, un jugador de 25 años, tras recorrer sus tierras virtuales durante casi 60 horas junto a tres compañeros. Esa forma de jugar la connocen en el estudio. "Ofrecer una experiencia 'online' cooperativa con los amigos es parte de nuestro éxito", dice Henrik Törnqvist. "Y luego están los vikingos".

Aunque la mitología nórdica está presente desde hace tiempo en los videojuegos, desde la serie 'Baldur's Gate' hasta juegos de estrategia como 'Age of Empires II', "hay un verdadero renacimiento" en torno a este periodo, explica Jean-Christophe Piot, autor e historiador. "Aunque no es algo nuevo en la cultura pop, porque la primera gran figura ultrapopular de un vikingo fue Thor, en Marvel en 1962, su presencia en los videojuegos no tiene precedentes en los últimos años".

Más allá del estereotipo del bárbaro sanguinario, las investigaciones arqueológicas han demostrado que la actividad vikinga en los siglos X y XI no se limitaba a la guerra, sino que también incluía el comercio y la exploración. En este juego los desarrolladores aseguran evitar los clichés en favor del rigor histórico, por lo que sus vikingos no llevan cascos con cuernos.