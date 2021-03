Javier Cercas: cercando lo negro en novela

¿Cómo se entra en una novela negra? Apagando la luz del exterior. Suena fácil, banal y hasta parece un mal juego de palabras. Pero como se dice en la novela de la que hablamos; unos dicen que todo lo que se cuenta en la anterior es mentira y otros que todo es verdad. La novela de la que hablamos es de las que marcan conversación. Se llama ‘Independencia’, está ligada a la anterior, Terra Alta, y deja al menos clara una idea. Javier Cercas ha saltado y no parece haber caído mal.

Lo que se aprecian en estas casi 400 páginas, es que Cercas ya es otro. Ha evolucionado, no podía/quería seguir en el registro de hace una década y como todo escritor que se precie, le mueve el reto, el cambio, el seguir adelante. Y con esos mimbres ha hecho un cesto llamado progreso. Como en la premiada ‘Terra Alta’, vuelve el Mosso d’Esquadra Melchor Marín (en adelante, MM) a Barcelona. Le reclaman desde la central de Egara para resolver un chantaje a la alcaldesa de Barcelona. Desde la óptica de un estudiante que cree poder ascender por amistad de aula, la novela recorre la idiosincrasia del lugar sin dejarse llevar por esquinas trilladas ni Ramblas cómodas.

En lo que Javier Cercas está ya metido de lleno, es en dar a una novela negra el aliento para que transcienda su oscuridad y aparezca con la claridad que cada lector precise, lo que una postura vital puede acarrear. La de MM, es la de alguien que sin perder el juicio, pierde juicios y procedimientos sin tirarse faroles ni dejar de beber lo que debe. Sin alcohol, con su hija Cosette (Los miserables no se desvanecen) de Sancho particular del policía que cree que nunca leerá el Quijote, el autor entabla un juego de guiños con el lector que le pueden hacer recordar al Juan Marsé que clavó la Barcelona del XX o al Carvalho de Vázquez Montalbán. Lo que nos ocurre en este XXI indefinido, es que Cercas juega con los años y nos coloca sin enterarnos donde desea; y somos nosotros, impenitentes sin luz exterior lectores de novela negra, los que debemos aclararnos con tanta acidez y sangre fría.

Javier Cercas pone a su quijotesco MM a deambular por la Cataluña post tantas cosas y donde otros solo verían molinos de viento soltando soflamas, su protagonista ve resquicios de lo que ya ha sido destruido. MM entra en los moldes de la novela negra por su escasez verbal, por su pródiga parrafada cuando la ocasión lo requiere, y traza una esperanza vital perpendicular a la línea del mar que se ve desde la Barceloneta. Como buen desfacedor de entuertos, mira, escucha, interpreta, relaciona lo que sucede con lo que ya no está y va dejando ventanitas que como un calendario de adviento, se van abriendo en la mente del lector como indicios de lo que está descubriendo.

Si Javier Cercas sostiene que es una nueva persona, no será esta novela la que lo desmienta. Porque el giro dado a su trabajo, muestra en esta ‘Independencia’ que lo es, que tiene solvencia, capacidad de urdimbre diáfana y siendo exigentes, era obvio que lo tuviese. Lo que demuestra es que el personaje de MM ha llegado para quedarse en el imaginario del lector. Que hay una forma bien negra de contar lo oscuro de la sociedad sin avinagrar las historias hasta hacerlas imposibles o no dejar aire para que entre por la ventana aunque no sea adviento. Poco viento hay en esta historia, mucho hedor, mucho rancio ideario que no cambia pasen los siglos que pasen. Por eso el cambio vital como escritor de Cercas se aprecia tan bien en esta novela. Y como todo cambio vital con criterio, enseña un paso más de valentía. Sin saber adónde le lleva, como tampoco lo sabe su protagonista.

MM no lo intuye, si el lector cree saberlo, que cuide con el viento, puede que de un ramalazo lo lleve a otro lugar. Como ya le ha pasado al escritor.

Buen viaje, que como la resaca del Procés, se conoce su origen pero no sus efectos secundarios ni su duración. De lo que no hay duda es de que en clave literaria lo puede explicar Melchor Marín de la mano del nuevo Javier Cercas. Cosas de un escritor independiente. Sin los pleonasmos que tan poco casan con MM.

Pedro Bosqued

Javier Cercas unos días atrás cuando presentó la nueva novela de Melchor Marín. europa press

NARRATIVA ESPAÑOLA