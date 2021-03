Pilar Palomero: "Estoy muy feliz. Todo esto no me lo creo"

"Estoy muy feliz… Todo esto no me lo creo. Lo dije en la gala de los Premios Feroz porque lo siento así. Por el hecho de estar nominada, ya era una maravilla. Y subir a recoger los premios, es un sueño cumplido". Así de emocionada y agradecida se muestra Pilar Palomero. Pocas horas después de ser encumbrada en la ceremonia de los galardones que conceden los informadores cinematográficos, la directora aragonesa todavía metaboliza las sensaciones acumuladas.

Pese a la marcha triunfal que está protagonizando su ópera prima –Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, Premio Forqué a la mejor película y triplete en los Feroz–, Palomero anhela culminar este sueño hecho realidad el próximo sábado en los Premios Goya, donde acumula nueve nominaciones y se ha erigido en la gran favorita. "De los Goya estoy pensando, sinceramente, que no quiero pensar en ellos. Es maravilloso estar ahí, esto es un sueño, y ya llegados a este punto nos sentimos súper premiados, súper acompañados, súper cuidados. Ahora mismo estoy disfrutando de lo que sucedió en los Feroz. No voy con expectativas ni con nada semejante: solo tengo ganas de que se celebre; siento curiosidad por ver cómo va, por cómo va a ser porque nadie lo sabemos muy bien. Y básicamente eso: tratando de no pensar y disfrutando de los tres premios Feroz y los Forqué, y las medallas, y el premio en Málaga, de todo lo que hemos conseguido hasta ahora. Ha sido todo tan bonito…», relata a HERALDO.

En su cabeza bullen los recuerdos de la gala de los Feroz, una privilegio del que no podrá disfrutar en los Goya ya que en este caso será telemática, no presencial. «Fuimos todos supercuidados, hubo un respeto absoluto a los protocolos de la covid. Pero si soy sincera… apenas pude hablar más que con la gente que tenía a los lados, y detrás, porque nos iban sacando por filas. No hubo tiempo de interacción social. Estaba todo muy bien preparado, aunque pareciera que la sala estaba llena, en realidad no hubo ningún contacto. Se fue muy cuidadoso. Pude hablar con la productora Valerie Delpierre, que la tenía al lado, con el actor Juan Diego Botto, y con un par de periodistas que tenía detrás», comparte.

La charla con Juan Diego Botto –también premiado en los Feroz– fue especialmente reconfortante. «Me hizo muchísima ilusión. Me dio la enhorabuena y me dijo que había visto la película con su hija y que les había gustado mucho a los dos. Espero que no le moleste que lo diga. Fue muy bonito que me diera la enhorabuena un referente como él, el actor de dos películas que me han marcaron tanto como son ‘Historias del Kronen’ y ‘Martín Hache’», indica.

Palomero atrapó tres Feroz: mejor película, mejor dirección y mejor guión. La tercera de estas categorías encierra una especial significación por la implicación personal que supone. «Me han hecho ilusión todos, porque tampoco puedo disociarlo mucho porque para mí el guión también está en la dirección y viceversa… El guión nunca fue un documento cerrado que no se pudiera modificar, sino que era susceptible de ser modificado por la dirección de actores, la interpretación de las chicas», dice.

La semana grande de ‘Las niñas’ vivirá el próximo sábado su última estación, la más trascendental. Los Premios Goya deben coronar una de las irrupciones más colosales en el cine nacional de los últimos tiempos. Completar el póquer de triunfos con los denominados ‘cabezones’ supondría el refrendo definitivo a este cuento de hadas que están devorando Pilar Palomero y su equipo. Reconoce que no lo había imaginado ni en el mejor de los sueños: "En modo alguno, pero ya no son solo los premios, las nominaciones, y todo ello es maravilloso; lo que tampoco podía llegar a soñar es que tanta gente haya visto la película porque realmente se han hecho unas cifras que no esperábamos incluso y mucho menos con la pandemia… Rebasamos de largo las previsiones que se habían hecho antes de la pandemia".