Arranca la semana grande de 'Las niñas'

«Estoy feliz, animada, llena de ilusiones. Tengo un equipo estupendo a mi lado, me siento muy arropada y creo que ya estoy preparada para dirigir mi primer largometraje. He venido a este oficio para quedarme. Esta es una gran oportunidad y me enfrento a este reto con entusiasmo, respeto y responsabilidad». Poco podía imaginar Pilar Palomero cuando pronunciaba estas palabras en junio de 2019, en la antesala del rodaje de su ópera prima, que el mundo del cine aplaudiría y encumbraría esa obra de debut, ‘Las niñas’. El camino ha sido fascinante: estreno en el Festival de Berlín, Biznaga de Oro en el Festival de Málaga, mejor película del año en los Premios Forqué y en los Premios ‘Días de Cine’ y tres Medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos.

Una carrera hacia el éxito que esta semana escribirá otros dos capítulos fundamentales. Este martes, a partir de las 20.30, en los Premios Feroz, y el próximo sábado, a partir de las 22.00, en los Premios Goya. Si los pronósticos se confirman, la cineasta zaragozana culminará un palmarés de ensueño.

‘Las niñas’ concurre a los Feroz, los galardones que concede la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), con la etiqueta de ser una de las grandes favoritas junto a ‘La boda de Rosa’, de Icíar Bollaín –con nueve nominaciones–, y ‘Akelarre’, de Pablo Agüero –con seis–. El filme de sello aragonés compite en seis categorías: mejor película dramática, dirección y guión (ambos de Pilar Palomero), actriz protagonista y de reparto con la zaragozana Andrea Fandos y Natalia de Molina, respectivamente, y mejor tráiler.

Precisamente, en este último apartado la aragonesa Marta Longás opta al premio por ‘Akelarre’ al mejor avance cinematográfico. Luchará con ‘Las niñas’, ‘La boda de Rosa’, ‘Historias lamentables’ y ‘Explota explota’.

Los Feroz tienen la particularidad que no se concentran únicamente en el Séptimo Arte, sino que también abarcan las series. ‘Patria’, de Aitor Gabilondo, cuenta con siete nominaciones, por delante de las seis de ‘30 monedas’, de Álex de la Iglesia, y ‘Antidisturbios’, de Rodrigo Sorogoyen y la zaragozana Isabel Peña.

Además, la cuota aragonesa la completa la intérprete oscense Megan Montaner con ‘30 monedas’, que batalla por ser la mejor actriz protagonista de una serie con Ane Gabarain (‘Patria’), Elena Irureta (‘Patria’), Vicky Luengo (‘Antidisturbios’) y Daniela Santiago (‘Veneno’).

El 'factor Victoria Abril'

La ceremonia, que será retransmitida por Youtube, se celebrará en el Teatro Coliseum de Madrid. Con guión de Isa Calderón y Lucía Lijtmaer, la actriz Pilar Castro ejercerá como presentadora.

A las 18.30 arrancará en el Hotel VP Plaza España Design la alfombra roja, en la que Victoria Abril –Feroz de Honor– no tiene previsto participar tras las declaraciones ‘negacionistas’ que realizó la pasada semana. Según los organizadores, la actriz madrileña accederá al recinto una vez iniciada la gala y llevará la mascarilla en todo momento, salvo cuando recoja el premio sobre el escenario. Ver su reacción será, sin duda, uno de los hilos argumentales principales de la velada.

Los Feroz aplicarán estrictamente el protocolo anticovid en la gala, que cuenta con el precedente exitoso en ese sentido de los Premios Forqué, celebrados el pasado 16 de enero en el Palacio Municipal de Ifema en Madrid. Una reducción del aforo del teatro a un 30% de su capacidad, con butacas de separación, control de temperatura al acceder al recinto y distancia de seguridad de al menos metro y medio en la alfombra roja son algunas de las medidas que se aplicarán, similares también a las que vienen siguiéndose en los espectáculos y eventos culturales en la capital española en pandemia.