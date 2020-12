Marta Longás, la aragonesa que opta a ser la reina del tráiler del cine español

Cuando el próximo 8 de febrero Marta Longás (Zaragoza, 1988) acuda a la gala de entrega de los Premios Feroz en el Auditorio Ciudad de Alcobendas, cumplirá uno de sus sueños profesionales. La zaragozana ha sido nominada en estos galardones que otorgan los informadores cinematográficos españoles en la categoría del mejor tráiler por la película ‘Akelarre’. Competirá con ‘Las niñas’, ‘La boda de Rosa’, ‘Historias lamentables’ y ‘Explota explota’.

«Estoy muy nerviosa, me costará conciliar el sueño los días antes. Cuando me anunciaron la nominación, no me lo creía. Pero, sobre todo, estoy muy orgullosa por mis padres, Antonio y Amparo, que junto a mis hermanos me inculcaron la pasión por el cine», explicaba ayer.

Poco podía imaginar aquella niña y adolescente que en familia se enamoró de la filmografía de Quentin Tarantino y de títulos como ‘El indomable Will Hunting’, que años más tarde estaría plenamente integrada en la industria del séptimo arte, especializada en la confección de ‘making off’ y de tráileres.

Un camino que arrancó cuando, tras licenciarse en Comunicación Audiovisual en 2011, emigró a Londres en busca de un horizonte laboral más prometedor. «Estuve en Inglaterra hasta 2014. Aprendí montaje trabajando en la empresa Tenthree y, junto a Andrea Barrionuevo, fundamos la productora Pocket Rocket. Comenzamos desde abajo, haciendo bodas y todo tipo de eventos. Y con el paso de los años, ya de vuelta a España, hemos ampliado nuestra actividad a documentales, como ‘Club de reyes’ y a los ‘making off’ de películas», relata. En este último capítulo, el de la realización de vídeos que comprimen qué hay detrás del rodaje de un filme o serie, han firmado los de ‘Mientras dure la guerra’ -el último largometraje de Alejandro Amenábar-, ‘Ventajas de viajar en tren’ y de las series ‘Arde Madrid’, ‘Velvet’ y ‘Merlí’, entre otras muchas. También han mantenido una fructífera relación con la agencia zaragozana La Granja de Papel.

El arte del tráiler

Paralelamente, Marta Longás ha ampliado su radio de acción tras conocer en 2016 a Rafa Martínez, uno de los referentes de los tráileres en nuestro país. Han unido sus fuerzas en la firma Caravana Tráiler y su nómina de clientes es notable. «Rafa es un maestro en el arte del tráiler, cada día aprendo más. Comencé ayudándole y ya hago mis propios proyectos. Como el de ‘Akelarre’», asegura.

Además de esta película dirigida por Pablo Agüero, la aragonesa ha efectuado el avance cinematográfico de ‘La gallina Turuleca’, ‘Palabras para un fin del mundo’ o ‘El inconveniente’, y también ha intervenido en toda la campaña promocional (‘teaser’, anuncios publicitarios...) de la serie ‘30 monedas’, de Álex de la Iglesia. «Disfruto de mucha libertad y no puedo pedir más, hago lo que más me gusta», concluye.