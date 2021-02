Carmen Mainer: "En Gavarnie Ensemble conviven el repertorio clásico y moderno"

Gavarnie Ensemble es un grupo de cámara de música clásica y contemporánea que lideran las hermanas oscenses Carmen y Ana María Mainer Martín, instrumentistas y directoras artísticas. Carmen es fagot y Ana María toca la flauta. Gavarnie publica un nuevo disco, en el que participan Carmen Mainer, el pianista Enrique Escartín y la violoncelista Violeta Mur. Carmen, desde París, explica las claves del disco, titulado: ‘‘Mozart Contemporaries: 18th Century Music for Bassoon’

¿Cómo surgió este proyecto y cómo se fue concretando?

En septiembre de 2018, Gonzalo Noqué (el ingeniero de sonido con quien trabajamos en mi primer cedé, ‘Music for bassoon and piano’), me contactó para proponerme un encargo de parte de la discográfica Brilliant Classics: querían volver a contar conmigo para un nuevo proyecto, esta vez en torno a la música del siglo XVIII para fagot, en el que debíamos incluir la sonata para fagot y cello de Wolfgang Amadeus Mozart.

Entiendo que aceptó de cabeza…

Me pareció una idea excelente y me puse a investigar para realizar un álbum que pusiese de relieve la importancia del fagot en la música de cámara de la época. Así acabamos escogiendo otros dos dúos para fagot y cello (los ‘Dúos Concertantes’ de François Devienne) y algunas de las sonatas para fagot y piano de Thaddäus Wolfgang Von Dürnitz, todos ellos contemporáneos de Mozart, de ahí el título del CD.

¿Qué nos puede explicar de los compositores y de sus alianzas?

La música de estos compositores nacidos en la década de los 50 del siglo XVIII es un buen ejemplo de la estética del momento: se trata de una música profundamente clásica, diáfana y transparente, muy agradable de escuchar, que se presta muy bien para reivindicar el papel camerístico del fagot. Los dúos de Devienne y la sonata de Mozart ponen de manifiesto la riqueza de la alianza tímbrica del fagot y del cello, y el repertorio de Dürnitz presenta el gran abanico de posibilidades técnicas del fagot de la época. La grabación la hicimos con instrumentos modernos, que no obstante permiten vislumbrar hasta qué punto se había desarrollado la luthería en ese momento.

¿Cómo se lleva eso de apostar por clásicos como Mozart pero también por compositores contemporáneos?

En Gavarnie Ensemble la convivencia del repertorio clásico y moderno es una constante: lo que más nos interesa es reivindicar la importancia del repertorio original para viento madera en la Historia de la Música, poco importa si éste data del siglo XVIII o de 2020. En este sentido, estamos a punto de estrenar nuestro proyecto ‘Toxique: 875’, en el que la compositora Ariadna Alsina nos ha dedicado una obra. Asimismo, hemos tenido el placer de estrenar composiciones del argentino Alex Nante y del italiano Lorenzo Paniconi, escritas expresamente para Gavarnie Ensemble. Esta apertura de miras ha enriquecido profundamente nuestro trabajo.

¿Se atrevería a explicarnos cómo ha sido la colaboración con los músicos? Empecemos por Enrique Escartín...

En este CD tuve la ocasión de volver a trabajar con Enrique Escartín Ara, a quien conozco desde 2008 y con quien he tenido la inmensa suerte de contar en numerosos proyectos. Se trata de un músico excepcional, que completa mi punto de vista sobre la interpretación, puesto que su perspectiva es sin duda más armónica y analítica que la mía, que me dejo llevar más por la intuición.

¿Violeta Mur?

Violeta Mur me aportó una gran estabilidad y seguridad a la hora de ensayar y de grabar: nunca habíamos tocado juntas antes, pero la sensación de facilidad y de fluidez en los ensayos se reprodujo en el momento de la grabación. Las obras para fagot y cello las grabamos prácticamente del tirón, con apenas tomas para salvar detalles. Es una gran cellista y una intérprete excelente con quien me encantaría volver a trabajar.

Desde fuera da la sensación que Gavarnie Emsemble es muy dinámico, de que están abrazando siempre proyectos...

Desde nuestra fundación en 2017, en Gavarnie Ensemble estamos trabajando en una doble dirección: por una parte, desarrollamos la actividad habitual de un grupo de música de cámara (conciertos, giras, etc.), y por otra nos interesa profundamente la exploración de terrenos artísticos pluridisciplinares. En este momento estamos trabajando en nuestro espectáculo ‘Todo, menos venir para acabarse’, que realizaremos en Savigny-sur-Orge en abril de 2021, y el proyecto ‘Toxique: 875’, que se estrenará en París en mayo de 2021. En ambos contamos con la participación de la actriz María Cadenas.

El día 28 de febrero van a ofrecer un concierto en el Centro Cultural Manuel Benito en Huesca. ¿Qué nos puede avanzar?

El concierto del día 28 de febrero es muy especial para nosotras porque supone la vuelta a los escenarios después de un año que está siendo devastador en muchos sentidos, y en el que la cultura no sale bien parada. En esta ocasión tocaremos nuestro programa ‘Postales al viento’, un concierto intimista a dúo y a solo (la covid obliga...) en el que interpretaremos obras de Villa-Lobos, Dufeutrelle, Mignone y Paniconi.