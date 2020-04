Recomendaciones: Gavarnie, Sánchez Vidal, Eloy Fernández y Patricia Almarcegui

Müsicos, escritores e historiadoes y teóricos del viaje, Carmen y Ana Mainer Marín, dos oscenses en París, Agustín Sánchez Vidal y Eloy Fernández Clemente, dos premios de las Letras Aragonesas, y Patricia Almarcegui, escritora y viajera, sugieren algunos títulos para disfrutar y para burlar la pesadilla del coronavirus.

CARMEN Y ANA MAINER MARTÍN

Fagot y dirección y flauta de Gavarnie Ensemble, asentado en París

Formación de música de cámara fundada en 2017 en París por las hermanas oscenses Ana y Carmen Mainer Martín, Gavarnie Ensemble desarrolla un abanico artístico que abarca desde el período barroco hasta las obras de los siglos XX y XXI.

1.Heitor Villa-Lobos, Sexteto Místico (OSESP Ensemble, Naxos, 2019). Una joya de espléndida luminosidad compuesta para flauta, oboe, saxofón, guitarra, arpa y celesta.

2.Krzysztof Penderecki, ‘Threnody to the victims of Hiroshima’ (Polish National Radio Symphony Orchestra). Recientemente fallecido, Penderecki compuso este homenaje a las víctimas del bombardeo de Hiroshima al final de la IIGuerra Mundial. La fuerza del ‘Guernica’ de Picasso traducida en música.

3.Paco de Lucía. ‘Entre dos aguas’. Al considerar su productor que el álbum ‘Fuente y caudal’ no estaba completo, Paco de Lucía tuvo que improvisar este clásico del flamenco en 1973. Música en estado puro.

4.Antonio Vivaldi, ‘Concierto para fagot y orquesta RV 493 en Sol Mayor (Sergio Azzolini, L’Aura Soave). Concierto barroco en tres movimientos que constituye un magnífico botón de muestra de la imaginación de Vivaldi.

5. Bruce Springsteen (directo con Tom Morello NYC, 2009). ‘The ghost of Tom Joad’. Homenaje a Tom Joad, protagonista de la novela ‘Las uvas de la ira’, de John Steinbeck. Extraordinarios solos de guitarra eléctrica y maravillosa voz de Bruce Springsteen.

Agustín Sánchez Vidal, especialista en la obra de Buñuel, Dalí y Miguel Hernández. José Miguel Marco.

AGUSTÍN SÁNCHEZ VIDAL

Escritor, investigador de cine y otros medios audiovisuales.

Agustín Sánchez Vidal dice que «debería encabezar esta lista con ‘El infinito en un junco’ de Irene Vallejo». No lo hace «porque resulta sobradamente conocido», y menciona «otros libros que han alcanzado menos visibilidad».

1.Antonio Ansón, ‘Hijos del agobio’. Exit. Su subtítulo lo dice todo: ‘Memoria y desmemoria de la guerra en la fotografía española contemporánea. Muy perspicaz y muy bien escrito.

2.Jaime Salinas, ‘Cuando editar era una fiesta’ (Correspondencia). Edición de Enric Bou. Tusquets. Un repaso inmisericorde a las miserias del mundillo cultural español desde una perspectiva privilegiada.

3.Elif Shafak, ‘Mis últimos 10 minutos y 38 segundos en este extraño mundo’. Lumen. Cuando el corazón deja de latir el cerebro permanece activo durante algo más de 10 minutos. Ese chisporroteo final de las neuronas sirve a la autora para urdir una original variante turca del ‘Mientras agonizo’ de William Faulkner.

4.Chistopher Galfard, ‘El universo en tu mano’, Blackie Books. A quien disfrutase con la ‘Breve historia del tiempo’ de Stephen Hawking le encantará este libro de uno de sus discípulos aventajados.

5.Chris Ware, ‘Rusty Brown’ (novela gráfica). Penguin Random House. La rara y acostumbrada maravilla que Chris Were nos ofrece de tanto en tanto. Viñetas depuradas al máximo, sensaciones que difícilmente están al alcance de una novela convencional.

Eloy Fernàndez Clemente es un apasionado de Aragón y de su pasado y presente culturales. José Miguel Marco.

ELOY FERNANDEZ CLEMENTE

Escritor, cofundador de ‘Andalán’ y catedrático de Historia de la Economía

El catedrático de Historia de la Economía elige libros recientes de Aragón, todos de 2019 y 2020.

1.Irene Vallejo. ‘El infinito en un junco’. Siruela. Un libro esplendoroso, que solo asombró a quienes no leían a Irene, profundísima conocedora de los clásicos, cultísima también sobre nuestro mundo, penetrante y amena, subyugadora.

2.Víctor M. Juan. ‘Ramón Acín. En cualquiera de nosotros un pedazo tuyo’. Fundación Ramón y Katia Acín y el Museo Pedagógico. El libro principal sobre este oscense, una de las figuras aragonesas más grandes del primer tercio del siglo XX. Edición muy bien ilustrada y muy didáctica.

3. Javier Alquézar Penón (coord.) ‘1919-1929-1939. Crisis de la democracia’. Ediciones Celan. Una idea excelente, para estudiar los tremendos acontecimientos de hace un siglo. Con el coordinador, director de ese fantástico centro cultural, escriben los historiadores Gustavo Alares y Luis Germán.

4. Chesús Yuste. ‘La memoria de la turba’. Xordica. Vuelve, al fin, el político al escenario irlandés que nos encantó en su ópera prima, ‘La mirada del bosque’. Los mismos comensales típicos de las novelas policiacas, en los años 30 en la isla verde, llena de tensiones y encanto.

5. Fernando Collantes y Vicente Pinilla. ‘¿Lugares que no importan? La despoblación de la España rural desde 1900 hasta el presente’. La 15ª monografía de Historia rural de la Sociedad Española de Historia Agraria se edita en las PUZ. Dos autores principales abordan con rigor, penetración y compromiso un tema actual.

Patricia Almarcegui, en el Museo de BEllas Artes de Zaragoza, alterna la creación literaria con el ensayo. Guillermo Mestre.

PATRICIA ALMARCEGUI

Escritora, viajera y teórica del viaje y especialista en el mundo islámico

Dice Patricia: «No son solo libros de viaje, sino textos en los que el viaje y otras culturas son los tema principales» Elige éstos títulos que, además, están escritos todos por mujeres:

1.Sei Shonagon, ‘El libro de la almohada’. Universidad Pontificia del Perú. Una joya japonesa del siglo X escrito por una mujer. Una dama de la corte cuenta su día a día en un texto casi de poesía en prosa. Accedemos así a cómo vive una mujer de la alta aristocracia y, entre otras cosas, a los amantes de los que disfruta.

2.Daccia Maraini. ‘Bagheria’. Minúscula. Libro hermoso y sensible, cuenta la infancia de la escritora italiana a la vuelta de Japón en su mansión a 20 kilómetros de Palermo. Ya adulta, vuelve, se abandona a la memoria y evoca olores, gustos y colores.

3. Marjane Satrapi. ‘Bordados’. Norma Editorial. La autora del famoso cómic ‘Persépolis’ escribe este libro, a medio camino entra la novela gráfica y el cómic, donde muestra cómo viven y piensan las mujeres iraníes. Un grupo se reúne a tomar el té y hablar de su vida sexual y sentimental.

4. Vivian Gornick. ‘La ciudad singular’. Sexto Piso. Nueva York es el personaje principal del libro y Gornick, su memoria definitiva. Reivindicando la amistad y la conversación, escribe un libro cuidadísimo de impresiones y anécdotas en el que humaniza la ciudad como no se había hecho.

5. Olga Tokarczuk. ‘Los errantes’. Anagrama. Libro de viajes infinito y apasionante, la premio Nobel intenta plasmar una de las categorías más difíciles de representar, el movimiento. Y lo hace a partir de una historia de deriva y errancia: un marco con más de 100 historias, personajes y reflexiones que transitan sin destino ni resolución.