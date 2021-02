Que la marca sean tus iniciales, una tendencia que coge impulso

La personalización, como máxima expresión de la exclusividad, había sido, hasta no hace mucho, un terreno reservado al lujo. Antes lo hacían grandes casas de moda para personas adineradas, ahora ya se lo puede permitir cualquier bolsillo. El ‘low cost’ lo conquista todo. “Hace unas décadas solo bordaba Dior las iniciales en los bolsos, ahora lo hace Zara. Es tendencia”, sentencia Raquel Díez, estilista de la cadena de televisión autonómica. Por menos de 100 euros era imposible encontrar un bolso de calidad con las letras cosidas, ahora se puede conseguir por 20 euros en algunas tiendas de Inditex. Tras romper varias veces el stock con los bolsos personalizados, ahora, con un ojo puesto en los fulares abecedario de Loewe, ha llegado el turno de los pañuelos en Zara.

En realidad, es una tendencia que nunca ha terminado de desaparecer. ¿En qué ajuar no había una sábanas y toallas con las iniciales del matrimonio? ¿Qué alto directivo no llevaba identificado su traje? “Mi primer trabajo fue de aprendiz de un sastre hace 27 años, que tenía su establecimiento enfrente del Gran Hotel de Zaragoza. Todos los acaudalados clientes que nos visitaban, nos mandaban bordar sus camisas con las iniciales”, sostiene la estilista. La moda fue evolucionando con los años y poco a poco ha ido llevándose al día a día: las batas de los niños con el nombre para no perderlas o las de los profesores para poderlas identificar en la sala que todos comparten. Ahora ha conquistado bolsos, bolsas de viaje, zapatillas y demás prendas en varias marcas de bajo coste.

Bolso personalizado de Zara. Zara

Famosos de todo el planeta han ido mostrando en redes sociales los últimos meses sus prendas personalizadas llamando la atención de los consumidores. Así lo hizo Jennifer López, que fue fotografiada con unos leggins donde se podía ver ‘Jlo’ y un recipiente de bebida con cientos de brillantes donde también se podía distinguir las iniciales de la artista, Paula Echevarría lució una mascarilla donde destacaba la ‘P’ y unas gafas con sus iniciales, y otras influencers como María Pombo marcaron con sus iniciales unas maletas; Anabel Mua, fundas de móvil o la aragonesa Teresa Sanz, diferentes prendas. Es una fiebre que traspasa la ropa y llega a otros objetos como fundas para teléfonos, ordenadores y demás complementos. En definitiva, que la marca sean tus iniciales es la tendencia actual.

José Luis Gil, que tiene una empresa en Zaragoza dedicada al bordado de ropa señala que los pedidos relacionados con poner iniciales a diferentes prendas “se ha disparado un 100%”. “Antes no se hacía nada, pero desde que comenzó la pandemia, es uno de los pedidos que más recibo. Comenzó con las mascarillas. En especial, los ciudadanos que cosían sus propios tapabocas venían a personalizarlas. Ahora se ha extendido especialmente a bolsos, mochilas, bolsas de viaje, gorros e incluso fundas de gafas”, sostiene Gil.

"Piden una letra romana, estilo Carolina Herrera"

En concreto, “los clientes, que suelen ser mujeres de mediana edad, suelen pedir un tamaño en torno a 4 centímetros y una letra romana, estilo Carolina Herrera. La cursiva no la demandan porque se lee peor y otra de las cosas que también piden es que sea una letra gruesa, para que se pueda distinguir bien. Es una forma de sustituir el nombre de la marca por el nombre propio. Es una moda, ahora se pone en todo y me imagino que en un tiempo no se pondrá en nada. A mí me parece original”, sostiene el empresario.

María Jesús Carreras fue este martes a recoger su pedido al taller de José Luis Gil. “Estoy haciendo un bolso para mi hermana y quiero bordar las iniciales. He visto la idea por internet y la verdad que como me ha gustado, he pedido que me lo hagan”, subraya.