Bandas y cantantes se adueñan de los platos a la hora del vermú en el Gorila

El panorama para las bandas –y para el sector musical en general– es desolador. Con las salas de conciertos cerradas y una programación cultural bajo mínimos por la pandemia, su radio de acción se ha limitado al trabajo en el estudio y a la composición, sin la posibilidad de presentar esas canciones en directo. En esta tesitura, cualquier oportunidad para expresarse ante el público es bienvenida.

El bar Gorila de Zaragoza hace un guiño a la escena musical aragonesa todos los domingos de febrero y marzo invitando a los intérpretes a ponerse a los platos a la hora del vermú, desde las 12.00 hasta las 14.00. Una ilustre nómina que inaugurará hoy Erin Memento y que también incluye a Cuchillas (14 de febrero), Los Twangs (21 de febrero), Krauss (28 de febrero), Idoipe (7 de marzo), Mediapunta (14 de marzo), Los ke no dan pie con bolo (21 de marzo) y Los Drunken Cowboys (28 de marzo).

«En mi caso pinchar significa enseñar a la gente las canciones que me encantaría escuchar al poner el pie en un bar. Al ser una sesión de vermú te da la libertad de que haya más variedad musical. Mi sesión va a ser bastante variopinta, clásicos, ‘groove’ y guarrería del panorama nacional actual condensadas en dos horas», explica una ilusionada Erin Memento, cuya última incursión discográfica es el epé ‘No! No! No! No!’.

La iniciativa nace de la productora zaragozana All Nighters con el objetivo de sazonar el insípido panorama dominical. «Ante la dificultad que están teniendo las bandas para tocar, para compartir sus canciones en concierto, creímos que podría ser divertido invitarlas a subirse a una cabina a compartir las canciones que les inspiran, las primeras que versionaron en un local de ensayo, las que escuchan en la furgo cuando van de gira...», explica Daniel Acirón, máximo responsable de la empresa.

La receptividad de los grupos aragoneses consultados ha sido rotunda y así ha nacido este ciclo que, paradójicamente, sus organizadores anhelan que no sea necesario cuanto antes en aras de retomar la normalidad de giras y actuaciones. «Las bandas nos han recibido muy bien. Los artistas están deseando hacer cosas. A todos los que nos gusta la música nos gusta compartirla. Eso sí, deseamos que este ciclo no continúe en el futuro pues eso significará que las bandas están muy ocupadas tocando en salas y festivales, que es lo que realmente les da todo el sentido», revela Acirón.

En espera de que eso suceda, el establecimiento de la calle Ciprés se erige en un reducto de diversión con su fórmula magistral. «Conservas fetén, terraza y cerveza fría. Esa es nuestra filosofía. Filosofía hedonista que rematamos con nuestras sesiones de DJs», remacha Acirón.