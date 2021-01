Pepa Sarsa: "De pequeña ya escenificaba cuentos que yo misma inventaba"

¿Cómo está viviendo en lo personal y en lo profesional estos meses tan extraños y complicados?

En lo profesional complicado porque, aunque afortunadamente tengo trabajo, se alteran las fechas programadas. ‘Hay que deshacer la casa’, por ejemplo, estaba lista para estrenar en marzo del año pasado, justo antes del comienzo de la pandemia. No pudo ser y al final la estrenamos el otoño pasado con lo que eso significa de mantenimiento del espectáculo. Y en lo personal, a pesar de echar de menos a los amigos y familiares, siempre he desarrollado mucha actividad en casa, especialmente en el campo de la escritura; ahora estoy con unos guiones para un proyecto de televisión.

¿Se han sentido un poco desamparados los integrantes de las artes escénicas?

Un poco sería poco; las Artes Escénicas son, además de cultura con todo lo que eso significa de enriquecimiento en el ser humano, también son miles de puestos de trabajo y una industria que aporta ingresos.

¿Cómo y cuándo nació su vocación por la interpretación?

Según me han contado ya de muy pequeña imitaba a mis profesoras y escenificaba cuentos que yo misma inventaba. Así pues, imagino que desde siempre, pero no fue una decisión temprana, antes estudié Magisterio y Psicología hasta que, junto a mi marido Luis Maluenda, también aragonés, nos fuimos a estudiar Arte Dramático a Londres durante tres años.

¿Qué le aportó su formación en Londres?

De eso hace ya bastante tiempo; hoy en día creo que en nuestro país los estudios de las Artes Escénicas no tienen nada que envidiar a los de otros países; hace años, sí. Aprendí sobre todo a mantener la profesionalidad sin importar los medios de que se dispusiera; también a impulsar proyectos que me interesaran. Y por supuesto estudié las materias que abarca la carrera de Arte Dramático.

Usted que ha trabajado para el cine y la televisión, ¿qué es lo que le atrapa del teatro?

El teatro es el arte del actor, la conexión con el público es muy valiosa y te permite en cada representación modular esa comunicación. En cine o televisión se depende más de los elementos técnicos aunque la creación de los personajes sigue siendo la misma.

¿Ha mantenido su vinculación con Zaragoza, su ciudad natal?

Sí, la he mantenido porque mi familia vive aquí, no tanto con los profesionales aragoneses, aunque me encantaría.

Este fin de semana regresa con ‘No hay que deshacer la casa’. ¿Supone algún estímulo especial actuar en casa, como ya ha hecho otras veces en el pasado?

Sí, y más en esta ocasión porque el argumento que se cuenta tiene algunos aspectos que me son conocidos.

¿Qué le atrapó de esta obra de Sebastian Junyent?

Vi la obra interpretada por Amparo Rivelles (con quien tuve la suerte de compartir escenario durante dos años) y Lola Cardona y ya entonces me interesó mucho por su cuestionamiento de la educación que hemos recibido las mujeres de mi generación. Es una obra sobre el empoderamiento de la mujer, hoy todavía pendiente de alcanzar en muchos ámbitos. La versión del director Pedro Álvarez-Ossorio con la inclusión de varios personajes que interpreta Javier Centeno, realza ese planteamiento. En el escenario vemos dos hermanas, interpretadas por Alfonsa Rosso y yo misma, que se reúnen para dividir la herencia familiar. Los fantasmas y conflictos del pasado se hacen presentes en el encuentro.

¿Cómo valora su participación en la serie ‘Cuéntame’, que la ha expuesto públicamente y la ha convertido en un personaje muy querido?

En la serie ‘Cuéntame cómo pasó’ comencé a interpretar Josefina desde la segunda temporada hasta la actualidad en la que sigo haciéndolo. Me sorprende que, a pesar de ser un personaje con características no muy favorables, cae bien y gusta, algo que agradezco, por supuesto. La televisión es un medio que afortunadamente frecuento y en el que me gusta mucho trabajar.