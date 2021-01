"Arturo Pomar fue un trébol de cuatro hojas en la España de posguerra"

'El peón', una obra de no-ficción de Paco Cerdà publicada por Pepitas de Calabaza, ha obtenido el Premio Cálamo al mejor libro de 2020, tras la votación de los lectores y clientes de la librería zaragozana. 'El peón' sitúa su trama en Estocolmo, durante el invierno de 1962. Allí, sobre un tablero de ajedrez, se disputa una partida entre dos hombres de mundos opuestos. Arturo Pomar, el niño prodigio de posguerra que el NODO instrumentalizó hasta convertirlo en el icono de una España en blanco y negro, y un americano joven, excéntrico y ambicioso: Bobby Fischer. Uno fue peón del franquismo; el otro lo será de la Guerra Fría.

"Cuanto más investigas en un personaje histórico, más se desdibujan los estereotipos, aseguraba ayer Paco Cerdà, que recogerá su galardón el próximo 20 de febrero en una gala que por primera vez en los veinte año de historia del galardón se celebrará 'online' a causa de la pandemia.

Cerdà (Genovés, Valencia, 1985) es periodista en excedencia y ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en el diario 'Levante'. Este martes se mostraba enormemente agradecido por el galardón. "Es un premio que está muy por encima de mí -señalaba-. Y además proviene de Aragón, que es tierra hermana y con la que, como valenciano, me unen muchas cosas, más allá de la historia común".

La idea de 'El peón' la tuvo durante un viaje en AVE. "Fue viendo un documental en 'Informe Robinson' -relata-. Yo no había oído hablar del niño prodigio del ajedrez y me pareció un personaje interesante. Luego descubrí que había jugado contra Bobby Fischer y encontré paralelismos y contrastes en aquel momento histórico de los primeros años 60 entre España, donde ya se asomaban las primeras revueltas mineras y los primeros movimientos de oposición al régimen, y Estados Unidos, donde también empezaba a dejar el movimiento pacifista y el Black Power. Y hubo un momento en que pensé en hacer un libro sobre todas aquellas personas que fueron sacrificadas para salvar una causa iniciada por el poder de sus respectivos países".

'El peón' es un libro documentado hasta la extenuación, donde son reales datos como el frío de un día concreto en la cárcel de Stillwater o qué luna lucía una determinada noche pirenaica. "Eso le da un valor añadido al relato -añade Cerdà-. No me considero otra cosa que un periodista, y los periodistas nos dedicamos a contar la realidad. Para que un relato de no ficción tenga tensión narrativa hay que enriquecerlo con muchos detalles. Estoy contento de haber podido demostrar que el periodismo se puede leer como una novela".

Para Paco Cerdà, que no es especialmente aficionado al ajedrez, los dos grandes personajes de su libro tienen varios perfiles y facetas. "Fischer fue incapaz de desenvolverse en la vida -apunta-, y Pomar nació en el tablero equivocado de la Historia. Aunque en su época fue una leyenda deportiva, una especie de trébol de cuatro hojas en la España aislada de la posguerra, al final Arturo no estuvo a la altura de lo que se esperaba de Arturito" (la propaganda de la época hablaba casi siempre de "Arturito Pomar".

El libro va mucho más allá del ajedrez, deporte que a algunos lectores puede despertar prevenciones como tema literario. Cerdà reconoce que el reciente éxito de la serie 'Gambito de dama' puede haberle venido bien al libro. "Es un 'Gambito de dama' real, una reflexión sobre el poder y sus resortes".

El periodista levantino es también autor del libro 'Los últimos', una crónica sobre la despoblación en España que ya ha alcanzado una cuarta edición y que en breve será traducida al francés por la editorial La ContreAllée. Buena parte de sus páginas transcurre en tierras aragonesas.

"Lo que viví en Aragón fue muy emotivo -subraya-. En Moros, Zaragoza, conocí a unos maestros rurales extraordinarios. Sin haber acabado el libro murió Feli, que era de mi familia y en cuya casa me alojé durante el proceso de documentación del libro. Acudir a su entierro y ver a Antonio, que se quedaba solo, fue un golpe muy duro. Ojalá cambie la realida de la España despoblada. Nada me haría más feliz".

El Premio al Mejor Libro del Año no es el único que otorga Cálamo. El 'Otra Mirada' ha recaído este año en 'La hija única', de Guadalupe Nettel, obra publicada por Anagrama. Es un libro que, a través de las vidas de tres mujeres, gira en torno a las ilusiones y temores del embarazo y la maternidad, que reflexiona sobre la familia, la amistad y las relaciones amorosas. Guadalupe Nettel (Ciudad de México, 1973) es autora, entre otras obras, de 'El huésped' (finalista del Premio Herralde 2005), 'Pétalos y otras historias incómodas', 'El cuerpo en que nací' y 'Después del invierno'.

El Premio Cálamo Extraordinario se ha otorgado a la chilena Nona Fernández por 'Mapocho', publicada por Editorial Minúscula. En ella indaga sobre la memoria, la historia y la mitología nacional de su país.

El acto de entrega de los XX Premios Cálamo tendrá lugar el viernes 26 de febrero a las 20.00 en los canales de Facebook y Youtube de la librería zaragozana. Los autores leerán extractos de sus obras y hablarán de su trayectoria vital y literaria.