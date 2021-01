MiM Series anuncia la lista de 27 ficciones candidatas a sus premios anuales

MiM Series, organización que cada año premia lo mejor de la ficción televisiva nacional, ha anunciado este jueves la lista de las 27 ficciones candidatas a convertirse en finalistas de unos premios que, por primera vez en su historia, se celebrarán en el mes de febrero.

Impulsada por la entidad de gestión de los derechos de autor de guionistas, directores y traductores audiovisuales, DAMA, la organización MiM Series ha hecho pública este jueves la lista de las ficciones que, por su "calidad" y "el excelente trabajo profesional que hay en su proceso creativo", según han destacado en un comunicado, son "merecedoras del reconocimiento".

Las candidatas son: 'Amar es para siempre' (Atresmedia, Diagonal tv. Temporada 9); 'Benidorm' (Atresmedia, Plano a Plano. Temp. 1); 'Desaparecidos' (Mediaset España, Plano a Plano. Temp. 1); 'Días de Navidad' (Netflix, Filmax. Miniserie); 'El Pueblo' (Mediaset España, Contubernio Films. Temp. 2); 'El secreto de Puente Viejo' (Atresmedia, Boomerang tv. Temp. 12); 'El último show' (El último show AIE. emitida en Aragón TV. Temp. 1); 'El Vecino' (Netflix, Zeta Audiovisual. Temp. 1); 'Gente hablando' (Atresmedia tv, Set Magic Audiovisual. Temp. 2); 'Hache' (Netflix, Weekend Studio. Temp. 1); 'Hernán' (Dopamine, Onza Entertainment. Temp. 2); y 'HIT' (RTVE, Grupo Ganga. Temp. 1); 'Inés del Alma Mía' (RTVE, Boomerang TV, Chilevisión. Temp. 1); y 'La línea invisible' (Movistar+, Sentido Films, Corte y confección de películas. Miniserie).

Junto a ellas, también forman parte de la lista: 'La que se avecina' (Mediaset España, Contubernio Films. Temp.12); 'La Unidad' (Movistar+, Vaca Films. Temp. 1); 'La Valla' (Atresmedia, Good Mood Productions. Temp. 1); 'Madres' (Mediaset España, Alea Media. Temp. 1); 'Mercado Central' (RTVE, Diagonal TV. Temp. 2); 'Patricia' (HBO Europe, Alea Media. Miniserie); 'Por H o por B' (HBO Europe, Globomedia, laCoproductora. Temp.1); 'Servir y proteger' (Rtve, Plano a Plano. Temp. 5); 'The head' (HBO Asia, Hulu, The Mediapro Studio. Miniserie); 'Valeria' (Netflix, Plano a Plano. Temp. 1); 'Vamos Juan' (100 Balas - The Mediapro Studio, Warner media. Temp. 1); 'Veneno' (Atresmedia Studios, Suma Latina.); y 'Vida Perfecta' (Movistar+, Corte y confección de películas. Temp. 1).

Partiendo de esta lista, en una segunda fase se anunciarán los candidatos finalistas de cada categoría que competirán por llevarse uno de los 10 MiM que premian los trabajos más destacados en Drama, Comedia, Miniserie y Ficción Diaria de las producciones estrenadas entre el 1 de Octubre de 2019 y 30 de Septiembre de 2020, incluyendo reconocimientos específicos a guion, dirección y las interpretaciones femenina y masculina en las categorías de drama y comedia.

De entre estos títulos saldrán los nominados por cada categoría, que se desvelarán a finales de enero. Y, finalmente, el martes 23 de febrero tendrá lugar la gala de la 8ª edición de los Premios MiM series donde se conocerán los ganadores.

Además, como cada año, MiM series, apostará por los jóvenes valores otorgando el 'Premio Joven Talento' y reconocerá la trayectoria de un profesional de las series nacionales cuyo trabajo haya contribuido de manera relevante a la ficción española con el 'Premio a la Contribución Artística en la Ficción Televisiva'. Ambos nombres se darán a conocer las semanas previas a los premios, según ha confirmado la organización.