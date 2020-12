La bailarina Julia Carnicer regresa al Teatro Principal de Zaragoza, donde nació como artista

De Zaragoza a Montecarlo, Zurich, Munich y Lion. La artista de danza aragonesa Julia Carnicer, que ha actuado en cientos de escenarios de todo el mundo, regresa esta Navidad a su ciudad natal, y en concreto al Teatro Principal, donde dio sus primeros pliés y relevés como bailarina. Será este lunes a las 19.00 -después de posponerse hasta en dos ocasiones por la pandemia- cuando Carnicer vuelva a pisar el parqué donde celebró sus tempranos éxitos y sufrió sus primeras caídas. A pesar de haber pasado multitud de horas en el histórico teatro zaragozano, nunca ha actuado como profesional.

"Tengo muchas ganas pero me impone más que otros lugares. Al final, he hecho todas las actuaciones de final de curso del Conservatorio allí desde que soy pequeña y me recuerda a esa época. Allí he tenido mis primeros espectáculos y recuerdo muy bien el escenario con pendiente donde sufrí caídas", recuerda la bailarina, que desde 2011 trabaja en el Ballet de la Ópera de Lion, en Francia. La artista ofrecerá al público aragonés un solo de 20 minutos, 'Cuerpo Real', creado por ella y por Jone San Martin, en la Gran Gala Internacional de la Danza organizada por el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza. "Se trata de una actuación con mis experiencias, mi manera de ser, se oye a mi marido y a mi hija hablar, es muy personal, la verdad", explica Carnicer. La obra se estrenó en septiembre de este año en la ciudad francesa donde reside junto a su marido y sus dos hijos.

Para esta gala donde participa la aragonesa, se han seleccionado a solistas y primeros bailarines pertenecientes a la Compañía Nacional de Danza, de la Ópera Nacional de París, de la Ópera Nacional de Lion, del Theatre Capitole de Toulouse, del Ballet Nacional de Cuba, de la Compañía Nacional de Bailado de Lisboa, del Teatro de Ópera de Zúrich y solistas de la talla de Ginett Moncho. Se combinarán las grandes piezas del ballet clásico como 'Don Quijote', 'El Corsario', 'El Lago de los Cisnes', 'La Bella Durmiente', 'La Muerte del Cisne' y 'Carmen', con un repertorio neoclásico y contemporáneo bajo los títulos 'Caravaggio', 'Quiebro', 'Puñal', 'Grand Pass Classique', 'Prelude', '12', 'White Darkness' y 'Cuerpo Real'.

Carnicer aprovechará el viaje para dar una 'masterclass en el Centro de Danza de Zaragoza dirigida a profesionales y alumnado avanzado de danza a partir de 16 años el martes día 29, de 10.00 a 14.00. La tasa de inscripción es de 15 euros. "Realizo talleres y enseño lo que se en las distintas ciudades en las que actúo", sostiene la bailarina.

La bailarina aragonesa Julia Carnicer durante un espectáculo. Grande Fugue de Lucinda.

La zaragozana de 40 años, que no tenía intención de pisar Zaragoza este año por la pandemia, podrá finalmente aprovechar el viaje para visitar a su familia. Realizó sus estudios de danza en el Conservatorio de la capital aragonesa. Fue laureada en 1997 con la medalla de plata del concurso 'Prox de Lausanne' y un año más tarde comenzó su carrera profesional en la compañía 'Les ballets' en Montecarlo. Después pasó una temporada en alemania, en 'Zurich Ballet' y más tarde en 'Bayerisches Staatsballett de Munich'. En 2006, fue nombrada primera solista en 'Semperoper ballet' de Dresden ,donde se instaló cinco años.

Artista en pandemia

Con teatros y demás recintos cerrados, la cultura se frenó por completo. "La pandemia nos ha cortado mucho. Estábamos en Australia y Nueva Zelanda cuando empezaron los contagios. Teníamos que ir después a Estados Unidos, pero finalmente no pudimos, tuvimos que regresar a Lion", sostiene la artista, que viaja de manera habitual con "programas y repertorios diferentes".