La Unión de Asociaciones de la Cultura propone siete medidas urgentes a la DGA

La cultura en Aragón es una asignatura pendiente desde hace muchos años. Esa sería una de las conclusiones de la presentación en Cepyme de la Unión de Asociaciones Profesionales y Empresariales de la Cultura en Aragón (ECA), que agrupa a nueve grandes colectivos que abarcan a 305 empresas, y que plantean siete medidas con carácter de urgencia para un sector que consta de 3.045 empresas, que emplean a 15.200 profesionales de forma directa. Quedó claro que, desde hace más de una década, o tal vez en toda la democracia, que no existen planes estratégicos a largo plazo y que la cultura no solo es fuente de empleo y riqueza, sino también un bastión de identidad, de conocimiento y entretenimiento que se reveló tan necesario como imprescindible durante la pandemia.

Los distintos ponentes, ya fuesen María López, de ARES (Asociación de Artes Escénicas de Aragón), Patxi Cano (Aragon en Vivo. Asociación de Salas de Música) o Gaizka Urresti (Aproar. Asociación de Productoras Independientes Audiovisuales de Aragón), dejaron claro que Aragón está en el furgón de cola de apoyo a la cultura, que desembolsa 14.6 euros (cifra de 2018) por habitante frente a la media nacional de 22.4. O de 26 euros si se utiliza ya el presupuesto de 2020. Se recordó que en Francia la inversión por ciudadano se va hasta 476 euros y en Portugal alcanza los 158.

María López recordó que la cultura representa el 3.2 % del Producto Interior Bruto (PIB) y que el presupuesto de cultura del Gobierno de Aragón, a quien se dirigen las medidas, invierte una cantidad de 23.5 millones (17.5 para la Dirección General de Cultura; casi seis para la Dirección General de Patrimonio), “lo cual representa el 0.36 % del total que maneja el equipo del presidente Javier Lambán”, apuntó María López. También se evaluaron las reuniones sectoriales con los representantes, se dijo que “habían sido positivas, con buen talante”, pero de inmediato dijeron: “Nos damos cuenta de que las instituciones no se relacionan entre sí, que no hablan, y van sabiendo a través de nosotros qué hacen los demás”.

Otro detalle que denuncian es que “da la sensación de que no hemos tenido una pandemia. A diferencia del Ministerio de Cultura, que ha arbitrado unas medidas de inmediatas y ha cambiado reglamentos, etc., aquí se han hecho planes continuistas sin tener en cuenta la nueva situación. Como si no hubiera ocurrido nada. No hacemos una y otra vez más que darnos con un muro que parece escucharnos pero que no resuelve nada”, apuntaron. Para ellos, la situación ha pasado de “grave a muy grave, incluso catastrófica”.

El paquete de medidas urgentes que demandan al Gobierno de Aragón son los siguientes: aumentar el presupuesto de la Dirección General, que “en 2021 será prácticamente el mismo” -ascenderá de 23.588.025 a 23.768.714 euro- , lo que supone “un ridículo incremento del 0.77% y justo cuando el presupuesto para 2021 en Aragón va a llegar a 7.454 millones de euros, mil millones más de lo que había en 2020, con el objetivo de favorecer la recuperación”. Le piden al Gobierno de Aragón un compromiso de dos años de inversión (2021y 2022) en ayudas estructurales a las empresas culturales, que se realizarían con criterios consensuados. Se pide el diseño de un plan extraordinario y específico de actividades culturales para realizar en los primeros seis meses de 2021.

La cuarta medida exige la creación de una mesa permanente con las asociaciones profesiones para consensuar políticas culturales. La quinta propuesta es la solicitud de consenso para el proyecto de presupuesto para Cultura de 2021 antes de su tramitación definitiva en las Cortes. María López recordó que se habían reunido con todos los partidos de Aragón salvo con uno y que han pedido una cita al presidente Lambán, que por ahora no se ha concretado. La sexta medida plantea otra solicitud: al menos un 20 % de los fondos europeos para la reactivación económica que se van a destinar al Departamento de Educación, Cultura y Deporte se encaminen a reforzar Cultura. Y por último le piden al Gobierno de Aragón que la Cultura sea declarada “bien esencial en nuestra Comunidad Autónoma (…) No puede obviarse la obligación de los poderes públicos de impulsar el progreso de la Cultura”, a la que definieron como “un sector estratégico y un motor económico generador de empleo”.

En la presetanción del paquete de medidas urgentes estuvieron presentes el presidente de CEPYME Aragón, D. Aurelio López de Hita, a modo de anfitrión, y los portavoces de las asociaciones de Empresas Audiovisuales (EA; José Manuel Herraiz), de Empresas de Artes Escénicas (ARES; María López), de Galerías de Arte Contemporáneo (GACA; Patricia Rodrigo), de Promotores y Managers (APPMA; Eduardo Pérez), de Productores Independientes de Audiovisuales (APROAR; Gaizka Urresti), de Salas de Músicas (Aragón En Vivo; Patxi Cano), la Federación Aragonesa de Gremios y Asociaciones de Librerías (FAGAL; Óscar Martín) y el Gremio de Editores (AEDITAR; Rafael Yuste), así como la Asociación de Orquestas, que fue la última en incorporarse. Todos ellos abrazan un mantra: "La Cultura necesita ahora soluciones que permitan sobrevivir al sector cultural profesional"