Natalia Escudero: "Cuando luchas por sobrevivir es difícil que llegue la excelencia"

Su nueva exposición lleva por título ‘In-formation’. ¿Tiene algo que ver con las tan traídas y llevadas ‘fake news’?

Es una reflexión sobre ‘la información en formación’. Vivimos en un momento en el que estamos desbordados de gráficas: contagios, votantes, elecciones... Yo me centro en la representación que hacemos de los movimientos sísmicos, esas líneas y escalas que veo como partituras compositivas: la Tierra es el coreógrafo y yo las interpreto.

¿Qué tiene un terremoto de poesía visual?

El proyecto aborda una naturaleza que ya no es romántica: en el espacio contemporáneo apenas existe la posibilidad de separar lo natural de lo digital, es todo una mezcolanza. Me interesa ese flujo de información del medio natural, la biología y la tierra, en contraste con esa gráfica mecánica que registra lo orgánico.

¿Cuál es la función del arte en la sociedad actual? ¿Qué utilidad tiene?

Crear nos hace humanos, está en nuestra esencia. Mi instalación tiene algo primitivo, primigenio, algo que hace preguntarte por lo que somos.

Pero para las autoridades no es una actividad esencial...

Aperturas, cierras, confinamientos... Escuchando las noticias te llegas a poner nervioso porque somos un colectivo muy frágil, que vive en constante incertidumbre. ¿Qué es lo esencial? Un bar, un gimnasio, un teatro... La cultura es ocio, de acuerdo, pero también es educación, y eso sí es esencial.

¿Fue el suyo un confinamiento creativo?

Fue un momento de calma y de poner en marcha ideas. Están pasando cosas muy rápido y creo que hace falta reposar todo lo vivido antes de materializarlo en obras. De momento, aún estamos muy pegados, serían expresiones precipitadas que habría que revisar más adelante.

¿Contagiará entonces la covid también al campo artístico?

Al igual que la reivindicación de las minorías forma parte del discurso contemporáneo actual, creo que la pandemia va a monopolizar gran parte de la producción de los creadores. La inseguridad y la incertidumbre es algo que los artistas tratarán en sus trabajos futuros. Es absurdo pensar que vivimos encerrados en un taller ajenos a lo que pasa en el mundo.

Le gusta retratar las sombras y los huecos. ¿Es la ausencia uno de sus temas?

Más que la ausencia es el tratar de visibilizar lo que tenemos delante pero precisamente porque lo vemos constantemente dejamos de percibirlo. Las cosas banales, lo familiar, todo aquello de cuya presencia apenas nos damos cuenta. Me interesa la acción de documentar y registrar espacios vacíos, algo que se va a destruir, o un movimiento sísmico que nadie ve.

También le interesan los objetos cotidianos y romper algunos platos...

Trabajo con objetos cerámicos desde que se me cayó al suelo parte de la vajilla de la casa de mi abuelo y aprecié cómo se había fragmentado. También el rastro me gusta y los bazares chinos tienen un componente ‘kitsch’ actual que habla de quiénes somos.

Ha trabajado en Japón, Alemania, Reino Unido, Italia... ¿Cómo ve el arte joven aragonés?

Creo que hay talento y potencial, pero mi perspectiva en este momento es pesimista. Intentamos sobrevivir y la excelencia no llega cuando estás luchando por salir adelante. Requiere mejores condiciones y algo más de calma.

Vista su vanguardista obra, no sé si los museos tradicionales le aburrirán...

No, no. A mí me encanta el Prado, pero en dosis reducidas, una mañana entera me causa desasosiego. Me gusta fijarme en las técnicas y en cómo se representaban en otros momentos lo que a mí me interesa. Lo ideal sería ver dos o tres cuadros en una jornada, pero no 500, porque acabas por no atender a nada.