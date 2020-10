Lorena Cosba: "Las situaciones extraordinarias suelen estimular la creatividad"

Toque de queda, calles vacías, persianas echadas… ¿La pandemia es fotografiable? ¿Tiene algún atractivo visual?

Es fotografiable y debe ser documentada, por supuesto. Lo que no vemos es como si no ocurriera. Tenemos muy cerca el gran trabajo de Judith Prat y Álvaro Calvo, que no solo la han documentado desde el principio, si no que además han puesto nombre e historia a las personas que estaban ahí de un modo u otro. Ademas nos la han mostrado también desde el entorno rural, que rara vez vemos y es tan importante.

¿Las restricciones le han llevado a plantearse nuevos proyectos?

Cualquier situación extraordinaria es un buen caldo de cultivo que suele estimular la creatividad. Además, disponer de más tiempo y tener menos obligaciones ha sido clave para poder trabajar en esos proyectos que siempre están en la cola... Yo he aprovechado para hacer obra personal y para experimentar mucho.

Menudo momento para abrir Artefacto Taller Creativo, justo en plena incertidumbre...

La fecha de inauguración que teníamos prevista meses antes coincidió con el día que se decretó el primer estado de alarma. Somos grandes visionarios... Artefacto (San Pablo, 4) es un espacio donde cuatro colegas desarrollamos nuestros oficios: fotografía, arte floral y diseño. Además somos galería y punto de venta de obra original: lo mismo te puedes llevar una planta de Rutiplanti, que un libro de la Editorial Rasmia u obras de artistas locales como Susana Blasco, Víctor Pastor, Me Bes, Pilo Gallizo, Karto Gimeno...

¿Cuándo y cómo supo que quería ser fotógrafa?

He tenido claro que me quería dedicar a algo creativo desde que recuerdo, pero fue al pasar por la Escuela de Arte de Huesca cuando supe que la fotografía me iba a acompañar siempre. En la fotografía encontré mi lenguaje, mi voz, y aunque combine otras disciplinas, siempre es el punto de partida.

¿Cómo consigue ver hallazgos donde otros solo vemos residuos inservibles?

Son muchos años de entrenamiento (risas). La verdad es que para que un objeto o una ‘basurilla’ se venga al taller tiene que haber una especie de flechazo, una sensación de que puede convertirse en algo especial. Y en caso de duda, se viene y ya veremos...

¿Cuál es el mayor tesoro que ha encontrado en un rastro?

Creo que el más sorprendente es una caja de carretes de los años 50 donde, después de todo un despliegue de vacaciones familiares, acampadas y monumentos, apareció un reportaje completo de un entierro. No faltaban fotos del cadáver y de sus familiares posando con él. Alucinante.

El tema de la memoria está muy presente en su obra...

La magia de los álbumes de fotos familiares, los cajones de las casas de mis abuelas, las cajas de objetos que un día pertenecieron a alguien... Todo eso ha alimentado una curiosidad natural por la huella que dejamos, los mecanismos del recuerdo y el olvido. Dicen que somos mientras otros nos recuerdan, y me parece una afirmación muy inspiradora.

¿Es más analógica o digital?

Si tengo que elegir diría que soy curiosa y me lo paso en grande experimentando e inventando.

Portadas de libros, discos, pequeños dioramas, ¿algún formato le interesa más que otro?

Depende del momento y del proyecto, me encantan todos y es una suerte poder ir variando. Lo importante es no aburrirse, abrir nuevos caminos, aprender.

Ha intervenido con imágenes plumas, hojas, espejos... ¿Qué ha sido lo más complicado?

Los materiales naturales (hojas, ramas, plumas, conchas) requieren más paciencia y cuidado, y nunca se pude controlar del todo. En una exposición tuve una experiencia frustrada con una calabaza intervenida con una foto... Me apetece trabajar con formatos grandes, pero creo que son los objetos los que te encuentran a ti.