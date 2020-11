La compañía Seon gana el galardón al mejor espectáculo circense aragonés de 2020

El circo aragonés entregó ayer sus premios anuales, en una gala que tuvo buenas y malas noticias. Las buenas llegaron de la mano del público, que abarrotó el salón de actos del Centro Cívico Teodoro Sánchez Punter (y lo hubiera llenado también sin restricciones) y de los artistas: en un año atroz para las artes escénicas, ha habido números y espectáculos suficientes para disputar los premios.

Las malas noticias fueron la constatación de que la crisis se está cebando en el sector: el mismo día en que La Casa del Circo se subía al escenario para recibir el galardón a la Mejor Iniciativa para la Promoción del Circo en Aragón en 2020, circulaba el rumor de que la sala cierra provisionalmente sus puertas a causa de las restricciones por el coronavirus. Lo confirmaba su responsable, César Augusto Talavera, ‘Chéchare’, al término de la gala. «Fuimos el primer espacio de España que abrió tras el confinamiento, el 30 de mayo celebramos una gala, y desde entonces otros 40 espectáculos. Ha venido gente hasta de la Patagonia a ensayar en nuestro local pero ya no podemos más. Cerramos temporalmente, un mes, y a ver qué pasa. No quiero que me den actuaciones, sino que me dejen trabajar».

Otro histórico galardonado fue Toño Zarralanga, Premio Marcelino Orbés a la Trayectoria, por su constante labor de coordinación y promoción de proyectos vinculados al circo, especialmente el encuentro Entrepayasaos, que ya ha cumplido 13 ediciones.

En la ceremonia, conducida por Mario Cosculluela, organizador y alma mater del VII Festival de Circo Ciudad de Zaragoza, marco en el que se conceden los premios Marcelino Orbés, actuaron los galardonados del año pasado, Eywa, Civi Civiac y Su e Giù. Se otorgaron tres premios más. El Marcelino Orbés a la Joven Promesa del Circo aragonés 2020 fue para Eduardo Martínez, ‘Edu el Fuerte’. El malabarista, formado en el National Centre for Circus Arts, no pudo viajar desde Londres a recoger el galardón, y en su nombre lo hizo su madre.

El galardón al Mejor Número de Circo (no más de 20 minutos) fue para ‘Fakir Chomón-Kan’, de Peliagudo Arte y Circo. «Es un número de payaso con algún toque circense de equilibrio –lo definía al terminar el actor/artista Arturo Monteagudo, que lo pone en escena–. Y que habla de alguien que regresa a su tierra después de estudiar algo que no quería. Es también un homenaje a Segundo de Chomón». Monteagudo, que se ha formado en una escuela de teatro físico de Bruselas, se lamentaba ayer de la situación generada por la pandemia. Tres funciones que tenía contratadas para los próximos días se han cancelado.

Y el Premio Marcelino Orbés al mejor Espectáculo de Circo Aragonés 2020 ha sido este año para ‘Infinit’, de la Compañía Seon.

La formación, nacida el año pasado, está integrada por Andreu Casadellà y Daniel Esteban, que se conocieron en la escuela de circo Carampa de Madrid, ampliaron estudios en la Escuela de Circo de Bruselas y han trabajado durante año y medio a caballo entre Cataluña, Aragón y Bélgica para perfilar el espectáculo ganador.

Casadellà es especialista en trapecio Washington, que es de equilibro (en él era maestra la inolvidable Pinito del Oro) y Esteban es acróbata, pero ‘Infinit’, estrenado en la última Noche en Blanco zaragozana, tiene también toques de danza y clown clásico. ‘Infinit’ podrá verse el próximo fin de semana en Garrapinillos y en el mes de enero está previsto que se represente en el Teatro de las Esquinas.

El jurado de los galardones ha estado integrado este año por Sergio Castillo, jefe del Servicio de Fomento de las Artes, la Cultura y el Libro del Gobierno de Aragón; Óscar Hornero, ‘Ox’, artista de circo; Santiago Paniagua, jefe de la sección de Cultura y Ocio de HERALDO; Ana Catalá, periodista cultural; e Ivan Tomasevich, responsable de Artesorio 147, espacio de creación de Mataró.

El festival se cierra hoy, a las 17.30, con la proyección de ‘Volatineros’, Premio al Mejor Espectáculo de 2019, de la compañía Nostraxladamus.