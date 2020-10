LaMov hace suyo ‘El lago de los cisnes’ en la obra que estrena esta semana en el Principal

En las circunstancias actuales, cada estreno y cada representación son motivo de celebración. La compañía de danza LaMov contribuirá a embellecer el panorama con su revisita al clásico ‘El lago de los cisnes’, que se presentará en el Teatro Principal de Zaragoza desde el viernes hasta el lunes.

‘El lago’, que así se titula la adaptación comandada por Víctor Jiménez, el director de la formación, debía haber visto la luz en junio pero se suspendió por la pandemia. Sin embargo, el empeño y el tesón de los bailarines para materializar el proyecto darán por fin sus frutos este largo fin de semana. Además, con el aliciente de «jugar en casa».

«La compañía nació en el Teatro Principal y aquí venimos cada dos temporadas. Nos sentimos en casa y el público así nos lo hace ver. La acogida de nuestros espectáculos ha sido cada vez mejor. A pesar del drama que se está viviendo y de la reducción del aforo al 25%, hemos luchado para hacer esta obra. La gente que venga va a disfrutar, lo prometemos. Hemos trabajado con muchas ganas y los bailarines cuando salen al escenario son como fieras salvajes», explicó ayer un entusiasmado Víctor Jiménez.

Cabe recordar que todos los componentes de LaMov ingresaron en un ERTE el 14 de marzo y no salieron hasta el 1 de julio. Un periodo duro en lo personal pero que, afortunadamente, no ha derribado a la compañía. «Tenemos contrataciones hasta marzo. Si no tienes espectáculos, no puedes vivir y hay que cerrar. El día a día de las compañías son sus espectáculos», compartió Jiménez.

La producción que estrenará LaMov promete huir de los lugares comunes y apostar por el riesgo creativo bien entendido. «Es una adaptación muy personal, porque el confinamiento me hizo reflexionar, sobre todo lo que estaba haciendo y de lo que había hecho, pero el sentimiento y la necesidad de decir algo más profundo o personal ha aparecido. Lo que quiero plasmar en este ‘lago’ es el majestuoso, el puro y bello silencio del cine enfrentado a su lado más salvaje, y también quiero hablar de la superficie, de las capas del lago y la evolución de alguien que quiere desnudarse por completo y estar libre», reveló Jiménez.

‘El lago’ ha sido posible gracias a Pirenar, un proyecto de cooperación transfronteriza europeo en el que el Ayuntamiento de Zaragoza participa a través del Patronato de Artes Escénicas, con nueve socios de diferentes ciudades españolas y francesas. Un sostén imprescindible en tiempos tan turbulentos. Solo falta el refrendo del público. «Le pido a la gente que venga al teatro, que no tenga miedo. La seguridad es absoluta. Que la gente se acerque y disfrute con el espectáculo y haga disfrutar a los artistas, que vivimos de ese calor», concluyó.