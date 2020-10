Juan Valdivia: "Me da la vida que la gente todavía se acuerde de Héroes y de nuestras canciones"

¿Cómo está gestionando estos meses tan extraños?

Supongo que como todo el mundo, respetando lo que dicen los médicos, sobre todo. En marzo, abril y mayo, que estuvimos más encerrados, aproveché para coger la guitarra y hacer alguna cosilla. No podía hacer nada más para entretenerme en casa. La verdad es que hacía tiempo que no tocaba la guitarra, pero en ese momento sí que la cogí. De aquellos días de confinamiento ha surgido la canción ‘La infancia que salvaste’.

¿Sintió la necesidad de componer?

Más bien estuve esbozando unas ideas. Y coincidió que uno de esos días, Andrés Torres, presidente de la oenegé Global Humanitaria, me pidió si podía darle una música para hacer él algo benéfico ya que quieren entregar mascarillas para los más pobres, especialmente para los niños de los proyectos internacionales.

Hacía 17 años que no editaba una canción.

Esta canción tiene años. La hacía y la tiraba. La rescataba y la tiraba. Pero me animó Andrés. Escuchó un trozo y me dijo que tenía que acabarla. Lo hice por esa buena causa, que me motivó. La dejé en junio medio hecha, pero milagrosamente la retomé en septiembre y la terminé. Hace un mes decidí que era presentable y la entregué.

¿Cómo la definiría?

Es una canción instrumental que tiene dos pianos, dos guitarras, bajo y batería. La grabé en el estudio de mi casa. He tocado las guitarras y he programado el resto de instrumentos. Se ha masterizado en otro estudio. Es una canción muy sencilla. Dura cinco minutos y medio. No es lo mejor que he hecho en mi vida, ni mucho menos, pero algo hay. Van a hacer un vídeo con ella, con imágenes de los proyectos de la oenegé. La música es un poco triste, pero viene bien para su propósito. Estoy relativamente contento con ella.

Además, tiene una finalidad benéfica.

Se va a editar un cedé con la canción y la recaudación irá destinada a los proyectos de Global Humanitaria. Espero que esté disponible en dos o tres semanas. Pero antes, aprovechando que este sábado es la decimotercera edición del Día H (el día mundial dedicado a Héroes delSilencio), lanzaremos la canción. Desde las 14.00 tocarán grupos de tributo de los Héroes del Silencio y aprovecharemos para presentar la canción. Es un día en el que están nuestros seguidores muy pendientes.

Hace dos años visitó, a través de esta oenegé, el campo de refugiados de niños sirios en Jordania. ¿Cómo fue la experiencia?

Muy impactante. Fui a ver a los niños sirios que habían perdido extremidades por culpa de las bombas en Siria. Fue muy ‘heavy’ lo que vi. Estuve una semana y me trataron muy bien. Pude verlo todo de primera mano. Para tratar de ayudar y construir un aula de musicoterapia para los niños, entregué una guitarra con la que grabé ‘El espíritu del vino’.

¿Le costó desprenderse de un instrumento tan especial en su carrera?

Tengo muchas guitarras. Ya he donado cuatro o cinco para buenas causas y no me importa porque sé que están en buenas manos. Llegan a manos de los fans, que las cuidan mucho y me dicen que cuando la quiera, me la dejan.

La fama propicia molestias, pero también sirve para poner el foco en acciones solidarias como esta.

Por supuesto. Aunque hace muchos años que terminó la historia de la fama, si me piden cosas así, es la mejor forma de emplear esa popularidad. La solidaridad es el mejor estímulo posible y es la que hace que a veces me mueva un poco y salga de mi burbuja.

Pasan los años, pero el recuerdo a usted y a los Héroes no se marchita. ¿Cómo recibe ese cariño?

Lo agradezco de corazón. Por eso espero no decepcionar a los fans con esta nueva canción. Con eso me conformo. He hecho un esfuerzo para hacer algo digno.

Supongo que es consciente del respeto que sigue despertando.

¡Claro! Por eso no saco muchas cosas o ninguna, para no decepcionarles. Si no hago algo que realmente piense que va a gustar, no lo hago. Y eso me cuesta mucho. Por eso he tardado 17 años en sacar una canción. Me puse el listón un poco alto y ha pasado tanto… Ya tengo 55 años y tengo ganas de hacer contenta a la gente, no estar contento yo sacando cualquier cosa.

¿Siente nostalgia por ese pasado con sus compañeros Enrique Bunbury, Pedro Andreu y Joaquín Cardiel?

En algunas cosas sí que soy nostálgico. Sé que tengo mucha suerte de que la gente todavía se acuerde de nosotros y eso me da la vida. Tantos años han pasado y siguen amando las canciones. Eso me hace muy feliz. He sido y soy muy afortunado.

¿Se le hace pesado que les pidan incesantemente que vuelvan a tocar juntos?

Siempre nos lo han pedido, siempre. Ese es el mejor premio. Y eso que he recibido muchos premios. Sinceramente, no me puedo quejar.