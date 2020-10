El actor Mario Casas: "Hay que seguir estrenando, si no luchamos ahora por el cine no sé quién lo va a hacer"

El actor Mario Casas, que llegará a las salas españolas este viernes 16 de octubre con la película 'No matarás', ha animado a la industria cinematográfica a seguir apostando por los estrenos en cines para tratar de "levantar" al sector ante la crisis provocada por la pandemia de coronavirus.

"Hay que ser valientes, aunque sé que es duro porque no sabes qué va a pasar realmente con la película. Hay que seguir estrenando e intentar seguir llevando a la gente al cine, aunque sea un público más reducido, porque si no luchamos por levantar al cine y a la cultura en estos momentos no sé quién lo va a hacer", ha señalado en una entrevista con Europa Press el actor.

Casas, quien ha reconocido que llegó a preguntar a los productores si finalmente se estrenaría la cinta, se ha mostrado "optimista" de cara al futuro del cine porque "no hay otra opción". "Esperemos que esto golpee lo menos posible a la cultura en general, porque es un bien necesario", ha lamentado.

"Creo que volveremos más fuertes que nunca y se buscarán soluciones y esperemos que también ayudas para seguir manteniendo los cines, que son tan necesarios. Soy un enamorado del cine y las butacas y lo primero que hice después del confinamiento fue ir a ver 'Matrix' a las salas", ha comentado con humor.

En 'No matarás', Casas da vida a Dani, un joven que acaba de perder a su padre y es "un tipo bueno, alguien a quien todo el mundo querría tener como mejor amigo". Sin embargo, vivirá un detonante una noche para cambiar de vida, una situación que el propio actor ha calificado de "viaje a los infiernos".

"Creo que todos tenemos un cadáver en nuestro armario, sobre todo en cuanto a personalidad, porque tenemos miedos e inseguridades que pueden crear monstruos en nosotros mismos. A mí cuando alguien dice que es muy feliz y muy bueno, ahí es cuando dices 'a ver'... Eso siempre me asusta y voy a mirarlo con distancia", ha señalado.

La cinta de David Victoria es un 'thriller' que juega con mucho movimiento de cámara en mano. Casas reconoce que, pese a que este género de acción no suele entrar en las películas más recaudadoras en España, hay "espacio para todos" junto a comedias como la de Santiago Segura, 'Padre no hay más que uno'.

"Este tipo de comedias ha dado mucho al cine español y ha llevado mucha gente al cine. Lo que hizo Santiago Segura después del confinamiento fue un acto titánico al llevar su película al cine en contra de todos. Eso es de agradecer y consiguió que muchas películas se hayan atrevido a salir al cine", ha celebrado.

Pasados 15 años de su debut en la gran pantalla, Casas tiene claro que entre sus próximos proyectos le gustaría trabajar fuera de España, aunque no necesariamente en Hollywood. "No sé si esto tiene tanto que ver con esa cosa idílica que es Hollywood y buscar una carrera americana: tiene que ver con hacer proyectos fuera pero a lo mejor en Italia o América Latina", ha defendido.

El actor reconoce que las plataformas "han dado una ventana al mundo donde te pueden ver y de repente te llaman". "Me fascinaría trabajar en otro idioma, ingles, italiano... esto sí me pone, porque es un reto y supone tirarte a la piscina", ha asegurado, para añadir luego que la dirección también es otro de sus retos.