Mario Casas protagoniza un "viaje a los infiernos" en 'No matarás'

El actor Mario Casas protagoniza un "viaje a los infiernos" en el thriller 'No matarás' del director David Victori, una experiencia que ha asegurado que le ha cambiado su forma de concebir la interpretación. En rueda de prensa tras su proyección en el Festival Internacional de Cine Fantástico de Cataluña, ha afirmado: "Ha sido algo real. Me he dado cuenta de lo que debería ser la interpretación" con esta película.

En el filme -que se estrenará en los cines el 16 de octubre-, Casas encarna a Dani, un joven que acaba de perder a su padre del que ejercía de cuidador y que se prepara para dar la vuelta al mundo, pero un encuentro en un bar con una joven, a la que da vida la debutante Milena Smit, le hace entrar en una imparable espiral de alcohol, sexo y violencia en la que se cuestiona sus principios.

Casas ha afirmado que el director ha hecho que los actores salieran de su zona de confort para dotar de "verdad" a la película, y ha explicado que por ejemplo él no conoce a Milena Smit hasta que ruedan la escena de su encuentro.

"Es muy difícil que una productora deje a un director hacer lo que le dé la gana", ha subrayado Casas, para quien el trabajo de Victori ha hecho que construyera un vehículo en el que el actor solo tiene que elegir el camino.

Gusanillo de la dirección

El trabajo junto a Victori ha hecho que le haya "picado más el gusanillo" de dirigir, ha afirmado que a cualquier actor le gustaría dirigir, y que se ha ido fijando mucho en el trabajo de 'No matarás' porque es una forma de entender el cine.

David Victori ha afirmado que ha querido reflejar en la película un viaje a los infiernos personal a partir de un efecto dominó, y en el que el espectador tenga "un papel activo y vaya empujando al personaje", hasta el punto de crear una complicidad.

Ha admitido que la película transgrede límites en su forma para dotar de mayor veracidad a la "bola de nieve" que arrastra la cinta, y ha señalado que puede haber ecos a la serie 'The night of' o a películas como 'Corre Lola corre', pero que si las hay son de una forma inconsciente.

Castin por Instagram

Ha remarcado el papel de Milena Smit, sin ninguna experiencia en el cine y con la que contactaron vía Instagram cuando era recepcionista de un hotel, y ha dijo que la joven actriz ha sido clave para explorar la "verdad" que querían encontrar con la película.

"Los actores han de tener absoluta libertad, que nazca en cada momento la verdad", ha afirmado Victori, y ha señalado en la línea apuntada por Casas que la película ha sido una especie de catarsis para sus participantes.

Smit -para la que Casas ha pedido que esté en las nominaciones de los Goya- ha afirmado que nunca imaginó que iba a acabar de actriz, pero que tras contactar la agencia y hacer el casting, ahora considera que "está cumpliendo sueños antes de tenerlos".

La película se proyecta en el Festival de Sitges, un certamen en el que Victori dice que es "como jugar en casa" -ya pasó con su cortometraje 'La culpa'-, y al que Casas ha agradecido su lucha por tirarlo adelante en la situación actual.