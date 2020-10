Emotivo homenaje a Joaquín Carbonell y un remember de los 90 con 'Rebeca'

Hasta 18 trofeos entregaron este domingo los XXI Premios de la Música Aragonesapero la ovación de la gala llegó con el emotivo homenaje a Joaquín Carbonell, fallecido recientemente por culpa de la covid-19 y que en su día ya recibió el Premio Especial a la Trayectoria. Un recuerdo que tuvo como banda sonora una de sus canciones más emblemáticas, ‘Me gustaría darte el mar’, interpretada por sus compañeros en Los 3 Norteamericanos, Roberto Artigas ‘Gran Bob’ y David Giménez, junto con un violinista.

También Kase O., que no pudo acudir a recoger sus dos premios, los dedicó desde la distancia a Joaquín Carbonell "en especial", además de su familia, sus seguidores, Rafa Angulo "y a todos los trabajadores de la cultura".

Fue solo una de las muchas y proclamas que se escucharon reivindicando la necesidad de seguir organizando conciertos pese a la pandemia. Isabel Lahuerta y Miriam Martín, de la Academia del Cine Aragonés, agradecieron el esfuerzo de la organización por sacar adelante la gala, "lo que demuestra que es más seguro que ir a comprar al súper y mientras nos dejen, vamos a seguir trabajando por la cultura".

El director de Periferias, Luis Llés, además de poner en valor los más de 200 artistas aragoneses que han pasado ya por este festival de las vanguardias en 20 años, casi gritó que "sin cultura ni música no somos nada".

También Luis Costa, de El Veintiuno, aplaudió el trabajo de todas las salas de conciertos que siguen programando "porque es para quitarse el sombrero".

El 'mejillón cebra' del reggaeton

Hubo otras reivindicaciones, como las de Manuel González, de Rap Academia, que animó a introducir en las aulas "un tipo de enseñanza diferente porque hay que cambiar el interior de los colegios para cambiar el exterior"; o la de Dani Escolano, de Jazz for Kids, quien manifestó que "sin formación no hay profesión". Por su parte, Nacho Atmósfera advirtió de que "lo malo no es no haya cultura sino el mejillón cebra del reggaeton que nos están metiendo como no reaccionemos". Y El Momo se marcó un rap escrito para la ocasión agradeciendo a todos los que le habían ayudado a hacer "reales" sus sueños.

Mientras, Viki Lafuente deseó que la proyección de sus compañeras de nominación "se hagan realidad"; Andrés Campo "rompió una lanza" por los dj’s "porque estamos muy mal vistos con todo lo que está pasando"; y Kiev Cuando Nieva se mostraron "muy contentos por el reconocimiento la escena músical aragonesa".

Cerró la gala el director general de Cultura, Víctor Lucea, quien destacó que "el nivel, la calidad, el talento y la creatividad de la cultura aragonesa es un orgullo para todos", y se comprometió "a trabajar para superar el momento y que existe un horizonte de ilusión para el sector".

Otro de los momentos de la noche fue el tributo que se rindió a la trayectoria de Cuti Vericad. Tras interpretar al piano su tema ‘Incondicional’, llegó una doble sorpresa. Primero, su amigo y técnico de sonido José María Glaría recordó su carrera con un montaje de fotos y los títulos de 30 de sus canciones. Pero no fue él quien le entregó el premio sino Carlos Segarra, líder de los míticos Los Rebeldes, ya que el jacetano es parte de la banda. Y compartieron el escenario para hacer un ‘remember’ de los 90 con ‘Rebeca’. Cuti agradeció la sorpresa y el reconocimiento por sus 30 años en la música.

Pese a la amenaza de que sonara el ‘Don diablo’ de Miguel Bosé para interrumpir sus discursos de agradecimiento si se excedían del tiempo, los premiados cumplieron con el horario y la gala se ajustó a las dos horas previstas.

Viki Lafuente, pletórica con su premio. Pablo Segura

Erin Memento, durante su actuación. Pablo Segura

Palmarés