Aitana y Sebastián Yatra presentan su nuevo éxito ‘Corazón sin vida’

Aitana y Sebastián Yatra han presentado en la madrugada de este viernes su colaboración ‘Corazón sin vida’, un tema de altas expectativas y que pone inicio a una nueva etapa artística para la cantante barcelonesa. La canción, de corte pop, también hace un guiño al ‘Corazón partío’ de Alejandro Sanz.

Tras su último éxito con ‘Spoiler’ y sus recientes colaboraciones con diferentes artistas de primer nivel, Aitana ya enloquece a sus fans en redes sociales con el álbum ‘Corazón sin vida’. La catalana, que se ha deshecho en agradecimientos hacia todos sus seguidores, ya es tendencia en Twitter tanto en España como en varios países de Latinoamérica. Mucha culpa del éxito del lanzamiento también recae sobre la figura de Sebastián Yatra, uno de los artistas más aclamados de estos países latinos.

Aitana y Sebastián Yatra han tenido que grabar el videoclip por separado, ella desde Madrid y él desde Miami. La pareja de cantantes, de la que también se especula que disfrutan de una aventura amorosa, ahora a distancia, han puesto toda la carne en el asador con letras como “tú me dejaste, pero nunca te dije nada; me enamoraste, pero nunca te dije nada; Para qué me curaste cuando estaba herida; si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida”. Así es como arranca el tema, una historia de desamor.

La canción, estrenada hace apenas unas horas, ya suma casi medio millón de visitas y 90.0000 ‘me gustas’ en Youtube. Además, la pareja de artistas comienza a recibir en redes sociales las primeras felicitaciones por parte de otros compañeros del gremio. Aitana, que sacó en solitario ‘Teléfono’ para el álbum de ‘Tráiler’ y ‘Nada sale mal’ para ‘Spoiler’, cambia de dinámica para compartir proyecto con Sebastián Yatra, como ya lo ha hecho en otras ocasiones con artistas como Cali y El Dandee con ‘+’.