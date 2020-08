Aitana revoluciona las redes con su atrevido cambio de 'look'

Parece que fue ayer cuando Aitana Ocaña palidecía cada vez que le cortaban un centímetro de su recto flequillo cuando participó en 'Operación Triunfo' con solo 18 años. Ahora, a us 21 años, con un disco bajo el brazo y varios conciertos a sus espaldas, la catalana ha sorprendido en redes sociales con un atrevido cambio de look que no ha dejado indiferente a nadie.

La cantante ha publicado su nueva imagen en Instagram, donde se ve cómo ha abandonado su habitual melena castaña para combinarla con mechones de color rubio platino, que han despertado todo tipo de opiniones en Twitter, donde su nombre ha llegado a ser tendencia.

¿A qué responde este cambio? La cantante ha dado alguna pista con el mensaje que acompaña a las imágenes. "Rodando. Se viene todo lo nuevo en muy poquito", asegura, dejando entrever que podría estar grabando un nuevo videoclip y despertando la curiosidad de sus seguidores, siempre ávidos de nueva música.

Lo que esta claro es que, independientemente del peinado o del color de cabello que lleve, la 'extriunfita' siempre luce espectacular y el mérito, en muchas ocasiones lo comparte con Jesús de Paula, el estilita al que la cantante siempre confía su melena.

Ex compañeros de la academia televisiva como Ricky Merino o las profesoras Vicky Gómez y Mamen Márquez han reaccionado a esta publicación mostrando su sorpresa y su aprobación al nuevo 'look' de la cantante.

La publicación acumulaba ya en la mañana de este miércoles cerca de medio millón de likes'. Los usuarios de Twitter también han opinado al respecto:

Aitana en OT: pánico a cortarse las puntas.

Aitana en A2: Jesús... SÍ A TODO.



Seguridad, confianza, y tener las cosas más que claras.



Olé. pic.twitter.com/zhuz7DeqM1 — DannyDM (@DannyDME) August 18, 2020

te imaginas tener la cara de aitana y que hagas lo que te hagas te quede asi de bien??? mi sueño pic.twitter.com/BapQYqkaIB — 𝐷𝑎𝑖 🍒 (@scriptedkarla) August 18, 2020