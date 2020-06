Anaju: "Operación Triunfo ha supuesto un cambio radical en mi vida"

¿Cómo están siendo estos primeros días de vida normal fuera de la Academia de OT?

Está siendo todo muy raro. Todavía estoy aterrizando en la normalidad. Llevaba seis meses con una rutina muy marcada. Volver a casa se me está haciendo extraño. Me estoy sintiendo más relajada, estoy aprovechando para dormir un montonazo y comenzando a preparar lo que será el trabajo a partir de ahora.

¿Qué le han aportado estos seis meses tan intensos?

El balance no puede ser más positivo. Ha supuesto un cambio radical de vida y de expectativas de lo que podría llegar a conseguir en el mundo de la música. El paso por Operación Triunfo me ha llenado en muchos sentidos, tanto en lo personal como en lo profesional. Han sido semanas de estrés, con muchísimo trabajo, pero ha valido mucho la pena. Es una experiencia que no olvidaré en toda mi vida. Ya tengo batallitas para contar a hijos, nietos, sobrinos…

¿Le inquieta lo que pueda suceder a partir de ahora?

Estoy completamente segura de que lo mejor está por llegar. Estos seis meses han sido una toma de contacto de cómo funciona el mundo de la música y de cómo lo tengo que trabajar. Ha sido un intensivo para aprender a manejarme y para saber qué espera la gente de mí. He abierto una puerta, mucha gente me conoce y ahora soy yo la que tengo que construir mi carrera.

Su futuro parece vinculado a Sony Music.

Estoy en contacto de forma telemática con Sony y con la empresa de ‘management’ para hacer planes y ver adonde va el barco. Tenemos que compartir una idea para llevarla a cabo. Quiero comenzar a trabajar lo antes posible.

¿Le viene por vía familiar su vocación musical?

Nadie de mi familia es músico, pero en casa siempre se escuchaba muchísima música: desde los Beatles hasta Simon & Garfunkel, The Who o Queen. Crecí rodeada de muchos estímulos.

Sus padres la apuntaron al Conservatorio de Alcañiz.

Estudié allí durante varios años. Mis padres siempre han querido que me formara en todos los aspectos y me buscaron miles de actividades extraescolares para que descubriera lo que me apetecía. Hice mil millones de deportes, practiqué danza y también música. Fui buscando mi camino. Aprendí a tocar la guitarra desde pequeña. La disciplina que implicaba ir a las clases en el Conservatorio también me ha formado. Hay mucho esfuerzo detrás de un músico. Ya en aquellos momentos notaba que me ayudaba a ser una mejor estudiante en el colegio o en el instituto.

¿Hizo sus pinitos como cantante en el instituto?

Estudié en el IES Bajo Aragón de Alcañiz. Unos amigos tenían un grupo llamado Teniente Mur. Como sabían que cantaba, me invitaron a un par de conciertos para que cantara algún tema con ellos. No pasó de allí, pero ya iba notando que aquello me gustaba.

¿Componía sus propias canciones?

¡Qué va! Me limitaba a cantar versiones de artistas a los que admiraba, todavía no me había dado por componer. Era una chica de ‘covers’. El mundo de la composición no ha venido hasta hace muy poco. Ha sido en la Academia de Operación Triunfo donde he comenzado a explotar ese potencial que llevo dentro.

¿Qué recuerda de su época universitaria en Zaragoza?

Fueron unos años muy positivos. La única premisa que me puse al elegir qué quería estudiar era que no me dedicara a algo que fuera aburrido. Encontré Publicidad, Relaciones Públicas y Márketing en la Universidad San Jorge, y fui allí a por todas. Mis cuatro años en Zaragoza los disfruté un montón y aprendí muchísimo.

¿Le acompañó también la música esos años?

Por supuesto. Tanto en mi estancia en Alcañiz como en Zaragoza, siempre traté de tomar clases de música para formarme. En Zaragoza formé parte de un coro y recuerdo especialmente un concierto que ofrecimos en el Teatro de las Esquinas.