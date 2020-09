La banda surgida en el confinamiento Stay Homas, próxima cita en El Bosque Sonoro

Stay Homas, la banda barcelonesa que empezó tocando desde la terraza de su casa durante el confinamiento, actuará en próximo 18 de septiembre, a las 20.30, en el segundo fin de semana del ciclo del conciertos El Bosque Sonoro, que se celebra en la localidad zaragozana de Mozota.

Este trío 'revelación de la cuarentena' compartirá en directo sus 'Confination songs', en este espacio natural que inauguró el pasado sábado su programación con León Benavente y que ofrece dos citas musicales más: el 25 de septiembre con Coque Malla y el 26, en sesión matinal con un minifestival organizado por ZaragozaFelizFeliz.

Stay Homas está formado Klaus, Guillem y Rai, tres jóvenes que decidieron mudarse juntos dos meses antes del inicio de crisis sanitaria del coronavirus. En un encuentro en su terraza, durante los primeros días del confinamiento, empezaron a componer y tocar para animarse, compartiéndolo luego en las redes sociales. Este es el inicio de las 'Confination Songs', con letras y ritmos que plasman sus experiencias durante el encierro.

Tres meses después de poner en marcha esta idea, los vídeos de Stay Homas habían acumulado más de 16 millones de visualizaciones y contaban con colaboraciones virtuales con artistas como Manu Chao, Macaco, Pablo Alborán o Silvia Pérez Cruz. Asimismo, el artista internacional Michael Bublé adaptó su 'Gotta Be Patient', junto con Sofía Reyes y Barenaked Ladies, para recaudar fondos para la lucha contra el virus.

En la actualidad, este grupo musical viaja en su gira musical por toda España y las principales capitales europeas, así como por Argentina, Colombia, Chile, Uruguay y México, con las paradas más votadas en redes sociales.

Han fichado por la discográfica multinacional Sony Music, quien ha lanzado ya su mixtape 'Desconfination', que recoge cinco de sus canciones más exitosas como 'In the End'; 'The Bright Side', con la colaboración de Oques Grasses; 'Gotta Be Patient', con Judit Neddermann; 'Estamos mal', con El Kanka y 'Volveré a empezar', con Nil Moliner.

Mientras, están trabajando ya en su nuevo álbum para lanzarlo el próximo otoño, continuando con la esencia que los hizo visibles: canciones en varios idiomas, ya que cantan en catalán, castellano, inglés o brasileiro, mezclando ritmos celta, trap, reggae con lereleré.

Las entradas para los conciertos ya pueden adquirirse a través de la página web www.elbosquesonoro.com.

Además del ingreso por la venta de entradas de los conciertos, también existe la opción de una "fila cero" cuya recaudación irá destinada a la reforestación de árboles como almendros, almeces, olivos y encinas en las zonas más cercanas al pueblo.