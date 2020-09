Delacueva: "Hoy en día es difícil que alguien escuche diez temas seguidos de un disco"

Canciones de pop ecléctico y melodías y estructuras impregnadas de matices funk, latin, soul y blues definen el sonido de la banda zaragozana Delacueva, compuesta por Manuel de la Cueva (voz y guitarra), Pedro Simón (guitarra y coros), Luis Ventura (guitarra, teclado y coros), Sergio Pérez (batería) y José García (bajo y coros). En 2017 ganaron el concurso PopyRock y en 2018 hicieron lo propio en el Ambar Z Music.

En este año pandémico estaba prevista su confirmación en la escena musical con el lanzamiento de su primer larga duración, del que ya han visto la luz los singles ‘El invierno en las Bahamas’, ‘Quisiera morderte’ y ‘Estampida’. A finales de este mes publicarán un nuevo tema de su álbum debut, que incluye 11 canciones y cuenta con varias colaboraciones. En esta nueva etapa el grupo prosigue su transición del inglés al castellano en las letras del elepé producido por DJC&SPI, grabado en los estudios del Laboratorio Audiovisual del Ayuntamiento de Zaragoza.

Aunque se trata de una joven banda (se formó hace apenas cuatro años), Delacueva ha pasado por varias etapas y proyectos. «Sacamos un epé hace dos años, después un single y ahora este disco, que se diferencia bastante de lo que hemos hecho anteriormente. Para este proyecto en concreto hemos intentado buscar un sonido más funk, más fresco, que sea fácil y agradable. En general, nos influyen bandas como Chic, artistas como Dua Lipa, por decir algo moderno y comercial, y todo el pop y el funk que esté bien hecho», cuenta el cantante, Manuel de la Cueva.

Con su primer epé publicado se clasificaron para tocar en el concurso PopyRock en 2017. «Tuvimos la suerte de ganar. Luego Pedro, el guitarrista, se fue de Erasmus y en su lugar entró otro componente, Luis Ventura. Cuando Pedro regresó, Luis se integró también en el grupo y fue cuando ganamos el Ambar Z Music, en 2018. Después, en la primavera del año pasado, comenzamos a componer las canciones del disco. Realmente, la formación que tenemos ahora y la música que estamos haciendo acaba de nacer, como quien dice», explica.

Del inglés al castellano

En este rápido periplo el grupo fue pasando de las canciones cantadas en ingles a los temas en castellano. «Siempre he escuchado música en inglés y, por un lado, tenía ganas de intentar componer en castellano. Empecé a oír más grupos españoles, a leer bastante literatura hispanoamericana... y así decidimos dar el cambio. Al principio fue raro, pero llegó un momento en que salía solo», recuerda.

En su puesta de largo, Delacueva tenía claro que quería implicar a otros grupos y artistas en sus canciones. «Es una manera diferente de trabajar y es muy divertido. Contactamos con Matafuego Club, de quienes somos amigos en lo personal, más allá de lo musical, se unieron al proyecto y fue genial. La canción ‘Quisiera morderte’, ha funcionado muy bien. Hay alguna otra colaboración sorpresa que desvelaremos en breve, a finales de este mes, cuando salga el siguiente single», avanza.

Sencillo a sencillo

Delacueva ha decidido publicar los temas de su álbum de manera espaciada, también por la situación actual. «Ahora mismo, como no se pueden hacer conciertos, hay dos formas de verlo: o te aguantas y metes la cabeza debajo de la tierra o asumes que esto es lo que hay e intentas aprovecharlo –afirma­–. Al principio estuvimos un mes en ‘shock’ porque teníamos ya preparada la presentación del disco, en la semana que se decretó el estado de alarma, y tuvimos que cancelarla».

Así que, finalmente, en lugar de sacar el disco de golpe, optaron por publicarlo single a single. «Hoy en día si sacas una larga duración, varias de las canciones se pierden porque es difícil que alguien escuche diez temas seguidos de un disco. Ese es el lado positivo. Tenemos que mirarlo así, como una oportunidad de promocionar cada single de manera individual», añade.

De momento, no contemplan actuar en directo, «algún acústico, si sale algo –dice De la Cueva–, pero conciertos con toda la banda, hasta que no estén las cosas mejor, no tiene pinta. Pero bueno, antes de que llegue ese momento sacaremos el disco y lo presentaremos, esperamos que pueda ser dentro de poco tiempo».