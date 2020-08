Lina Vila diseña una mascarilla con rosas y mariposas

Lina Vila vive el arte con una especial intensidad. Con esa sinceridad que no admite adjetivos. En cuanto hace está ella. Su corazón, su conciencia, su memoria, su voluntad de ser. Y su mundo: animales, insectos, los ángeles y los demonios de su jardín. La covid, como a muchos, la ha tenido y la tiene preocupada.

Hace unas semanas era especialmente crítica en HERALDO con la gestión de la pandemia por parte del Gobierno. Sufría y había sufrido mucho. Estaba decepcionada. ¿De qué? Lo expresaba así: "Decepcionada porque se dijera que las mascarillas no protegían. Mentiras. Cuántas mentiras. No soy apolítica, pero ha sido una decepción grandísima. No sé si volveré a votar. Y creo que deberían juzgarse tantas negligencias. Han ido detrás del virus todo el tiempo en lugar de adelantarse. Y no sé si volveré a votar porque en lo que más me importa, que es la salud y en este caso la salud pública, no han tomado las medidas necesarias...".

Recibió muchos correos, llamadas, mensajes de solidaridad y de preocupación. Pocas veces alguien había sido tan rotundo y acaso tan doliente al expresar su dolor y su rabia, su solidaridad, y también al revelar su vulnerabilidad ante lo incierto.

Ahora, Lina Vila, que fue Premio de las Artes de Artes & Letras, premio Isabel de Portugal y expuso recientemente en el Paraninfo, propone hasta tres mascarillas en la serie que hace HERALDO para las páginas de verano. Se ha elegido esta porque representa muy bien su mundo plástico: las flores, las mariposas, las rosas, esos tonos tan personales que exploran rojizos, granas, burdeos, la belleza del dibujo, la atmósfera. Una mascarilla así seguro que preserva mejor.

Lina Vila nació en Zaragoza en 1970. Se formó en Barcelona y estuvo becada en la Casa de Velázquez. Ha expuesto en el monasterio de Veruela, palacio de Montemuzo, el Paraninfo, A del Arte o La Casa Amarilla. También ha expuesto en Madrid, Italia, Francia, Alemania y Portugal. Ha ilustrado libros de Irene Vallejo y de la serie ‘Larumbe chicos’. En los últimos tiempos realiza una serie sobre ancianas.