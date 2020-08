"Blancas, los Lagos Azules de Panticosa y Agüero conectan con mi corazón"

Aunque vive en Madrid, Laura Gómez-Lacueva pasa estos días de verano en la capital aragonesa. El confinamiento le pilló en Zaragoza y después decidió quedarse una temporada aquí, "hasta que todo vuelva a su ser", cuenta.

La actriz es una enamorada de Aragón y reconoce que le es imposible escoger un solo rincón favorito. "Me fascinan muchos lugares de Teruel, del Prepirineo y el Pirineo oscense. Además, soy de Zaragoza y me gustan muchos lugares de la provincia. Es muy complicado para mí, pero sin duda uno de estos lugares sería Agüero. Me encanta porque tiene sus Mallos propios, como si fuera una escenografía teatral detrás del pueblo. Pasé muchos fines de semana de mi infancia porque allí tienen casa unos tíos míos y mis primos, Javier y Begoña", relata.

Situado también en la provincia de Huesca, la actriz revela que "un sitio donde de repente yo me perdería y que me conecta mucho con la naturaleza sería los Lagos Azules, cerca del balneario de Panticosa. Me parece un paisaje idílico".

La localidad turolense de Blancas, en la comarca del Jiloca, es otro enclave que Gómez-Lacueva recuerda con un cariño muy especial. En este pueblo fueron maestros sus bisabuelos. "Conservo ahí un vínculo muy cercano al corazón, en Blancas y en toda la zona, que es bastante árida pero al mismo tiempo muy cercana. Y famosa por su azafrán –subraya–. Conserva cosas muy bonitas para mí y además tuve el honor de ser pregonera de las fiestas en 2015. Mi bisabuelo tiene una calle dedicada allí: la del Horno, que le llaman, lleva el nombre de Francisco Lacueva. Lo quisieron mucho y tuvo que ser un maestro muy importante para todos los chiquillos para que lo recordasen de esta manera tan bonita".

Sin duda, Teruel está en su ADN porque, además, su padre nació en la capital de esta provincia. Con todo, la intérprete confiesa que le tiran mucho las tres provincias: "No puedo renunciar a ninguna de las tres. También me encantan sitios tan preciosos como Albarracín, Alquézar, pero sin duda los que conectan con mi corazón son Blancas, los Lagos Azules de Panticosa y Agüero".