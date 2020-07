Más allá de Netflix, Movistar, Amazon Prime Vídeo o HBO: alternativas a las plataformas de streaming más conocidas

Porque te gusta el cine alternativo, para satisfacer tus ganas de anime o porque quieres ver qué hay más allá de lo más popular. Las razones por las que investigar un poco en el mundillo de las plataformas de streaming y saber qué se está ofreciendo son muchas y muy variadas. Aquí tienes siete que tal vez no conocías, en las que podrás disfrutar de series y de cine.

Rakuten TV

Si te suena Waki.tv, puede que te suene Rakuten.tv, ya que son la misma empresa, que cambió de nombre tras ser adquirida por la compañía japonesa. Su punto fuerte es el contenido streaming bajo demanda y una sección de videoclub que permite el alquiler de películas, eso sí, mediante su pago aparte. Dispone de algunos canales de forma gratuita. Su punto débil: a diferencia de los gigantes como Netflix o Amazon Prime Vídeo, no crea contenido propio. Su coste: el primer mes de prueba es gratis, después, son 6,99 euros al mes.

StarzPlay

Probablemente te hayas topado con los tráilers de series como 'The Act' o 'The Great' por las redes sociales, pues bien, ambas están disponibles en StarzPlay, Cuenta con títulos originales y con algunos títulos que solo están disponibles en Estados Unidos. Su coste: el primer mes de prueba es gratis, después, son 4,99 euros al mes.

Sky

Como tantas otras plataformas alternan los títulos del momento con clásicos y, eso sí, con creaciones originales. Además de series, realities y películas, también incluye en su catálogo canales de pago. Su coste es, tras el primer mes gratuito, 6,99 euros al mes.

Apple TV

Además de películas y series del momento, el catálogo del gigante tecnológico también incluye creaciones propias, como 'See' o otras que han dado mucho que hablar, como 'The Morning Show', Un punto fuerte de esta plataforma es, que si has comprado un dispositivo de la marca en el último año, puedes disfrutar del servicio de forma gratuita durante 365 días. Si no, su coste es de 4,99 euros al mes, y cuenta con 7 días de prueba gratuita.

Crunchyroll

Aunque Netflix haya incluido en su catálogo las 21 películas de Studios Ghibli y apueste por incluir en su catálogo diversos animes, la opción perfecta para quienes echen de menos el toque japonés en las plataformas habituales e esta: Crunchyroll. En ella encontrarás desde clásicos como One Piece, Naruto Shippuden, One Punch Man o Attack on Titan hasta novedades en animación japonesa. Además, los capítulos se emiten apenas una hora más tarde de haberlo hecho en Japón. ¿Lo mejor de todo? Aunque su coste es de 4,99 euros al mes, tiene contenido de visionado gratuito también.

Snag Films

¿Buscando una opción gratuita? En Snag Films encontrarás desde Rick y Morty hasta Killing Eve, pasando por Ad Astra y Eurovision, The story of fire saga. Otro punto fuerte de esta plataforma es que cuenta con un test de gustos personales cinematográficos que, una vez rellenado, se utiliza para ofrecer recomendaciones a medida. Su coste: ¡ninguno!

Movistar + Lite

Es, digamos, la opción 'low cost' del Movistar + clásico. Con esta modalidad 'lite', podrás tener acceso a programas y canales exclusivos del servicio (como La Resistencia, #Vamos o eventos deportivos), además de a series y a películas sin contar con una cuenta asociada a internet ni a terminales móviles. Su coste es de 8 euros al mes.

