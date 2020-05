Estos son los mejores trucos y productos para maquillarse llevando mascarilla

Verano y mascarilla. Un combo capaz de arruinar cualquier maquillaje. A los sudores propios de estas fechas se añade ahora este 'complemento' sanitario, un fastidio para las que no salen de casa sin un toque de color en los labios y un elemento que complica la permanencia en el rostro de las cremas, ya sean con color o sin él.

Sin embargo, hay trucos y productos específicos tanto para sortear estos inconvenientes como para subrayar, al menos mientras dure la obligación de llevar mascarilla, las partes más a la vista del rostro, como los ojos.

La maquilladora profesional Ana Bruned recomienda, en primer lugar, no dejar de lado las cremas protectoras contra el sol ("yo no salgo sin ella ni en invierno", dice). "Las mascarillas carecen de filtro contra los rayos ultravioleta, por lo que si nos exponemos bajo la mascarilla corremos igualmente el riesgo de quemarnos". Para evitarlo, Bruned recomienda "darse crema protectora por toda la cara y, más menudo, cada dos horas, en la parte superior".

En la 'era mascarilla', el retoque va a ser el rey del maquillaje. El aumento de la sudoración producido por la tela y el gesto de quitarla y ponerla son dos enemigos de un maquillaje perfecto, si bien Ana Bruned tiene soluciones para todo.

BASES DE MAQUILLAJE

Para empezar, Ana sugiere lo que resultaría más evidente: tratar, en la medida de lo posible, de renunciar a las bases de maquillaje en estas fechas. Para extremar la higiene, Ana recomienda asimismo prescindir al máximo de utensilios como las esponjas: "Cuanto más se pueda recurrir a las manos para aplicar el maquillaje, mejor".

En caso de optar por una base, lo ideal a su juicio es recurrir a una crema de protección 50 con color. A poder ser de textura ligera y con una formulación resistente al sudor. De las que ha probado, Ana se queda la Isdin Age Repair 50 Fusion Water, una técnica que hace que el "producto sea de textura casi acuosa y muy hidratante".

Para las que tienen mucha necesidad de cubrir el aspecto natural del rostro, por el acné o problemas de pigmentación, por ejemplo, Ana se inclina por la gama Couvrance, de venta en parafarmacias, maquillajes compactos con protección solar. Más cubrientes aún (y muy duraderos) están Max Factor Lasting Performance o, de la misma marca, LA crema Facefinity 3 en 1 (en la línea de precios asequibles). De gama más alta, Ana se queda con el que para ella es el más grueso de todos: Estée Lauder Double Wear.

En cualquier caso, "siempre se puede recurrir a los autobronceadores para rostro, que han mejorado mucho". Sugiere los de la marca St Moritz. "Lo ideal es mezclarlos con la hidratación y después añadir la protección solar".

Una vez con la base de maquillaje dada, la mascarilla plantea otro reto: mantenerla. De nuevo, lo evidente: habrá que retocar. Pero también se puede recurrir a esprays que aumentan la duración de las bases. Hay mucha oferta: los de Essence, Max factor, Sephora, Make Up Forever, Vichy, Clarins, Lancôme, Urban Decay, Too Faced...

Si bien para esta maquilladora "no hace falta gastarse mucho en este aspecto".

También, contra los brillos o los excesos de sudor, Ana sugiere papelitos. Los hay de marcas cosméticas, pero Bruned da un truco: sirve el papel de fumar.

LABIOS

Las mascarillas no tienen por qué desterrar los pintalabios del rostro de las mujeres. Eso sí, Ana no ve otra que recurrir a los permanentes (prácticamente todas las marcas los ofrecen), eso sí, "vigilando que no resequen los labios". De nuevo, y de manera particular en este caso, "el retoque será muy necesario y habrá que ir con el espejico". Entre los labiales fijos, Bruned elige los de la marca aragonesa Camaleón, que cuestan unos 7 euros. A precio más alto, se inclina por las tintas líquidas de Clarins o los labiales de Mac.

Otra opción casi infalible en cuanto a lograr la mayor permanencia es pintarse los labios con el perfilador.

OJOS

Por motivos obvios, se convierten estos días en los reyes del maquillaje. Con media cara cubierta de nariz para abajo, destacar la mirada merece más la pena que nunca. Y, en este sentido, lo primero es una buena máscara de pestañas: "Deberían obligar a ponérsela por ley", bromea Ana Bruned.

"Abre el ojo y alegra la mirada", defiende. Para ello, es muy recomendable hacerse con un buen rizador de pestañas ("no hay que tenerle miedo, si están limpias, las pestañas no sufren", asegura esta profesional). "Con la máscara, hay que estirar la pestaña hacia arriba y, a la par, hacia el extremo del ojo". En este caso, dado que la mascarilla puede hacer transpirar más la parte de las ojeras, Ana se inclina por las tipo "waterproof". Entre las mejor de precio se encuentran las de Mercadona o la Max Factor Masterpiece Waterproof. Quienes prefieran una inversión mayor: Lancôme Monsieur Big.

Si siempre son importantes a juicio de Ana Bruned (y aunque a veces son las grandes olvidadas), las cejas cobran aún mayor protagonismo. A una buena depilación, la maquilladora, ganadora de varios Premios Simón, añade un buen lápiz de cejas (uno de la marca Catrice -barato-, más caro, de Sensai o Kanebo).

Un consejo: como sucede con el perfilador de labios, con el de cejas hay que ser cauto. Y lo mismo con la depilación. "Pasar de una buena depilación o de un buen maquillaje a un desastre es en estos casos cuestión de muy pocos milímetros", advierte Ana.

Por último, para las fans del 'eye liner', hay geles ( con pincel), como los de Maybelline (barato) o Bobby Brown y Mac (gama alta). Igualmente, hay sendos productos líquidos, Kyrolan y Aqua Seal, de Make Up Forever, capaces de convertir en muy duradero cualquier 'eye liner'.