José Juan Vaquero: "El humor puede ayudar a sobrellevar momentos difíciles como los actuales"

José Juan Vaquero (Valladolid, 1973) es un cómico directo que practica un humor sin filtros. Se autodefine como "un jabalí que lo mismo ataca a un perro que a un león" y este viernes 29 de mayo, a las 22.30, protagoniza, junto al también humorista Iñaki Urrutia, el espectáculo 'Comedia a domicilio', una experiencia muy novedosa organizada por HERALDO y patrocinada por Ibercaja que se emite a través de internet desde un escenario madrileño. Para visionarlo hay que comprar las entradas (3,50 euros) en heraldo.es/comedia.

Estos monólogos en directo 'on line' parecen una auténtica novedad. ¿También lo será el contenido de su monólogo?

Es cierto lo que dice, creo que parece una especie de estreno mundial un espectáculo de este tipo. Quiero que todo lo que cuente en el monólogo sea totalmente novedoso, que no esté colgado en internet. Dicho esto, sí que habrá alguna cosa que puede que haya dicho en alguna red social o intervención radiofónica, pero poco más. He ido tomando notas durante el confinamiento de las cosas que nos han ido cambiando la vida y muchas de ellas las voy a contar. Tengo muchas ganas de actuar.

¿Cómo será el espectáculo?

Haremos primero una actuación individual cada uno, de unos quince minutos, y luego nos juntaremos para contestar a lo que nos pregunte el público, sin trampa ni cartón, totalmente en directo. Estaremos en un plató en Madrid y con el aforo de público permitido y con las medidas de seguridad pertinentes. Después, la gente comentará y preguntará y haremos humor a partir de estos comentarios. Yo intentado hacer una pequeña trampita, pedir alguna pregunta por adelantado para llevar algo preparado, pero no ha sido posible. No, es broma.

¿Siempre lleva los monólogos totalmente preparados o se deja margen para improvisar?

Depende mucho del formato, aunque cuando voy de monologuista solo improviso si ocurren cosas inesperadas que interrumpen el ritmo. Por ejemplo, que suene un móvil varias veces o cosas así. Ahí sí que entro y suelto lo que se me ocurra, pero no llevo una parte del espectáculo en la que vaya a improvisar. Puede ocurrir que si el público no da pie, puedo acabar el monólogo sin haber improvisado, pero siempre pasa algo: se va una luz, se oye una risa rara, alguien entra tarde…

¿Qué calificativo se podría aplicar al humor que practica, tal vez irreverente, gamberro, políticamente incorrecto…?

Cuando la gente califica mi humor de una determinada manera, por algo será. Y esas tres clasificaciones me las he oído bastantes veces. Siempre digo que como vivo como un jabalí, no me conozco muy bien. No es que sea más o menos valiente o cobarde, soy como un jabalí que lo mismo ataca a un perro que a un león. Es un humor un poco abrupto, sin transiciones, sin filtros. Y políticamente incorrecto gracias a Dios porque ahora mismo si el modelo fuera lo político, estaríamos siendo muy irreverentes.

¿Qué le sugiere lo que ha provocado este virus?

Que al principio subestimamos el coronavirus, luego lo politizamos y ahora lo estamos ninguneando. Me parece que lo veo apartado en una esquina como diciendo: “A ver si dejáis de discutir, si molesto me voy”. Empezamos diciendo vamos a unirnos para vencerlo, todos a una, y ahora estamos bastante distanciados, es mi opinión personal. Para hacer humor sobre la enfermedad, me lo guardo porque ahora mismo la crispación no creo que permita meter líneas de humor sobre esto.

¿El humor podría ayudarnos a superar el mal momento?

Todo esto nos ha cambiado la vida mucho. Yo, por ejemplo, tengo que ayudar a los profesores de mis hijas en sus estudios. A ellas les mandan por ordenador lo que tienen que hacer y pienso que el profesor no entiende que si pudiera ayudarlas a ellas me hubiera ayudado a mí mismo hace tiempo. En cosas como esta, sí que veo que se puede hacer humor, o a salir a la calle con mascarillas. Por ejemplo, quién nos iba a decir que sería recomendable entrar a un banco con la cara tapada, era imposible hace un tiempo, pero ahora hay que ir con mascarilla.

¿Ha practicado mucho su humor estos meses de encierro obligado?

Al principio del confinamiento quería ayudar y no sabía cómo porque no trabajo en el sector sanitario, ni soy productor de alimentos, por ejemplo. No tenía otra cosa que hacer que quedarme en mi casa, con cierta impotencia. Pero cuando sales en la radio o en las redes, cuentas tus cosas y ves los comentarios de la gente, diciéndote "gracias por estar ahí", como un transportista que te oye mientras lleva un cargamento de mascarillas, ves que la gente sí que quiere sonreír y te animas a seguir intentándolo. Creo que el humor tiene su sitio, yo lo he encontrado, y la gente lo ha buscado para olvidarse un poco de lo que está pasando, para sobrellevar momentos tan difíciles como los actuales.

Si esto no se arregla, les va a cambiar mucho la forma de trabajar a quienes se suben a un escenario.

Es muy frío y muy complicado trabajar sin público, pero hay que hacerlo. Creo que cuando ya se pueda volver a llenar los teatros, no vamos a dejar de hacer lo que hemos empezado a hacer ahora. Habrá otra cadencia y otro ritmo, no lo haremos siempre pero creo que esto ha venido para quedarse porque tiene sus cosas buenas. Hay pueblos muy recónditos a los que solo puedes llegar así, con nuevas tecnologías, o a gente que no puede salir de casa. Toda esta gente que se quejaba de que no íbamos a su ciudad, ahora tienen la oportunidad de verte en directo. En mi caso, esto lo voy a seguir haciendo. Por ejemplo, en Instagram me conecto los viernes con Alex Clavero. Empiezas a hablar con él o con otro colega y entonces quienes nos ven empiezan a poner preguntas y observaciones, hay mucha conexión e interactividad.

Es un espectáculo global. Igual tiene pronto clubes de fans por el extranjero.

Mire, eso no me lo había planteado, pero es posible, nos pueden ver desde cualquier parte del mundo. Sé que tengo algunos seguidores en países latinoamericanos y quién sabe si consigo un club de fans en Chile, por ejemplo, cuando aquí no lo tengo (risas). Pero es cierto que si te gusta el humor es una forma de disfrutar con un espectáculo a un precio muy popular.